Szukaj
CGM

Kolejny fenomenalny występ w „The Voice of Poland”. Trenerzy oniemieli

Trenerzy zachwyceni wykonaniem

2025.09.20

opublikował:

Popularne newsy

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”
NEWS

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon
NEWS

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny
NEWS

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”
NEWS

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły
NEWS

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy
NEWS

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą
NEWS

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Polecane

CGM
Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym fi ...

Do sieci trafiły dwa filmy ukazujące mocne fragmenty „In Whose Name?”

55 sekund temu

CGM
Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Mocny przekaz i autentyczny klimat

20 minut temu

CGM
Miley Cyrus prezentuje „Something Beautiful (Deluxe)” z nowym singlem „Secrets”

Miley Cyrus prezentuje „Something Beautiful (Deluxe)” z nowym singlem ...

Rozszerzona edycja hitowego albumu

25 minut temu

CGM
Adele w przerwie Super Bowl? Amerykański serwis przekonuje, że wokalistka rozmawia z NFL

Adele w przerwie Super Bowl? Amerykański serwis przekonuje, że wokalis ...

To byłaby sensacja i złamanie deklaracji sprzed kilku miesięcy.

9 godzin temu

CGM
Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezete ...

Poznaliśmy datę premiery nowego krążka młodszego z braci Kaplińskich.

10 godzin temu

CGM
d4vd odwołuje koncerty. Czy artysta dotrze w tym roku do Polski?

d4vd odwołuje koncerty. Czy artysta dotrze w tym roku do Polski?

Nowe doniesienia w sprawie makabrycznego znaleziska w samochodzie należącym do muzyka.

10 godzin temu