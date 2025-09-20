Kolejny fenomenalny występ w „The Voice of Poland”. Trenerzy oniemieli

Foto: Krystian Szczesny

Tegoroczna, 16. edycja „The Voice of Poland” na antenie TVP2 to prawdziwa uczta dla fanów muzyki. Kolejny dowód na to dała Magdalena Chołuj, której występ wprawił trenerów w osłupienie.

Rekordowa oglądalność programu

Jak podało Centrum Informacji TVP, drugi odcinek muzycznego talent show obejrzało ponad 1,4 mln widzów (udział 16,4%), co dało programowi wysoką pozycję w TOP10 najchętniej oglądanych produkcji weekendu. Popularność formatu rośnie z tygodnia na tydzień, a internauci nie przestają komentować emocjonujących występów uczestników.

Magdalena Chołuj – muzyka w sercu

Magdalena Chołuj, która zawodowo zajmuje się muzyką – uczy śpiewu i występuje na scenach w całej Polsce – podczas Przesłuchań w Ciemno zaprezentowała się w utworze „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” z repertuaru Arethy Franklin. Jej interpretacja spotkała się z owacją i ogromnym uznaniem trenerów.