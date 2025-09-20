Kolejny fenomenalny występ w „The Voice of Poland”. Trenerzy oniemieli

Foto: Krystian Szczesny
Tegoroczna, 16. edycja „The Voice of Poland” na antenie TVP2 to prawdziwa uczta dla fanów muzyki. Kolejny dowód na to dała Magdalena Chołuj, której występ wprawił trenerów w osłupienie.
Rekordowa oglądalność programu
Jak podało Centrum Informacji TVP, drugi odcinek muzycznego talent show obejrzało ponad 1,4 mln widzów (udział 16,4%), co dało programowi wysoką pozycję w TOP10 najchętniej oglądanych produkcji weekendu. Popularność formatu rośnie z tygodnia na tydzień, a internauci nie przestają komentować emocjonujących występów uczestników.
Magdalena Chołuj – muzyka w sercu
Magdalena Chołuj, która zawodowo zajmuje się muzyką – uczy śpiewu i występuje na scenach w całej Polsce – podczas Przesłuchań w Ciemno zaprezentowała się w utworze „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” z repertuaru Arethy Franklin. Jej interpretacja spotkała się z owacją i ogromnym uznaniem trenerów.
Trenerzy zachwyceni wykonaniem
Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret oraz Tomson i Baron nie kryli swojego podziwu:
„Świetne frazowanie, rasowy głos!”
„Masz spektakularne góry!”
„To było zawodowe! Ty każdy dźwięk wyśpiewujesz z szacunkiem.”
Takie komentarze jasno wskazują, że uczestniczka może stać się jedną z faworytek tej edycji.
Emocje w sobotni wieczór
Kolejny odcinek programu „The Voice of Poland” widzowie zobaczą w sobotę o godz. 20:30 w TVP2 oraz TVP VOD. Przesłuchania w Ciemno zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco, a wśród nich występ Magdaleny Chołuj, o którym już teraz jest głośno w sieci.