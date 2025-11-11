CGM

„Kocham Polskę, Orła i JP” – Mery Spolsky wysyła miłosny list do kraju

Nowy album piosenkarki ukazał się w Święto Niepodległości

2025.11.11

opublikował:

„Kocham Polskę, Orła i JP” – Mery Spolsky wysyła miłosny list do kraju

W Święto Niepodległości, 11 listopada, Mery Spolsky postanowiła świętować muzyką. Dziś ukazał się jej czwarty, studyjny album „Kocham Polskę”, stworzony we współpracy z producentem Michałem “Foxem” Królem.

Na płycie znalazło się 11 utworów o Polsce – kraju, który potrafi wkurzyć, ale którego nie da się nie kochać. Wraz z premierą albumu artystka zaprezentowała również teledysk do tytułowego singla „Kocham Polskę”, zrealizowany we współpracy z Mateuszem Golisem, z którym wcześniej stworzyła klipy do „Marysia Kowalska” i „Nie ma już PL”.

Mery Spolsky: „Kochajcie Polskę i nie wstydźcie się!”

„Ten klip to spełnienie moich marzeń! Meblościanka, szare bloki, Burneika ciągnący Passata, kebab i tańce w solarium. Dopełnieniem są domokrążcy ze sztućcami, a dwóch z nich na pewno znacie – No Echoes i Nikodem Dybiński z zespołu Spolsky. To już trzeci teledysk, który reżyseruje Mateusz Golis i czuję, że dzięki temu stworzyliśmy spójny koncept wizualny do całej płyty. Kochajcie Polskę i nie wstydźcie się!” –mówi Mery Spolsky.

„Kocham Polskę” – muzyczny list do ojczyzny

Mery Spolsky to artystka totalna – łączy muzykę, słowo i obraz w jeden spójny, energetyczny świat. Jej nowy album to wolta stylistyczna, pełna świeżych brzmień i emocjonalnej dojrzałości. Tym razem artystka zaufała „Foxowi” – cenionemu producentowi znanemu z współpracy z Brodką, Marią Peszek i Dawidem Podsiadło.

„Kocham pisać teksty po polsku. Kocham nasze tradycje. Kocham tu mieszkać, jeść i się bawić. Kocham ludzi, z którymi żyję. Kocham narzekać na Polskę, ale patrzeć na jej wady z czułością. Kocham nasz humor, bo potrafimy się z siebie śmiać. Czuję, że jestem spolsky i jestem z tego dumna!” -wyznaje Mery.

Wizualny hołd dla Polski

Podczas pracy nad płytą Mery i fotograf Mateusz Golis wyruszyli w podróż po Polsce, by uchwycić jej nieoczywiste zakamarki. Zdjęcia z tej wyprawy tworzą wizualną warstwę albumu.

Okładka „Kocham Polskę” powstała dzięki uprzejmości sołtysa Borowej – Sławomira Maślanki, którego dom i samochód znalazły się na zdjęciu.

Za oprawę graficzną odpowiada Tomek Kuczma, a całość dopełni trasa koncertowa „PO POLSCE TOUR”, która obejmie dziewięć polskich miast.

Tracklista albumu „Kocham Polskę”

  1. Wkurza mnie

  2. Nie ma już PL

  3. Kocham Polskę

  4. Pałac Kultury

  5. Marysia Kowalska

  6. Szaraki

  7. Wojna

  8. PRL

  9. M

  10. Życzę Ci

  11. Ruskie Disko

 

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie
NEWS

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 czerwca
NEWS

Foo Fighters ogłaszają „Take Cover Tour 2026”. Koncert w Warszawie 15 czerwca

Polecane

CGM
Lorde musiała odwołać koncert z powodu poważnego zatrucia pokarmowego

Lorde musiała odwołać koncert z powodu poważnego zatrucia pokarmowego

Artystka przeprasza fanów w Luksemburgu

4 godziny temu

CGM
Rosalía o „cancel culture” po krytyce braku wsparcia dla Palestyny

Rosalía o „cancel culture” po krytyce braku wsparcia dla Palestyny

Hiszpańska artystka odpowiada na kontrowersje

5 godzin temu

CGM
Diddy dołącza do programu rehabilitacyjnego. To może skrócić jego wyrok nawet o rok

Diddy dołącza do programu rehabilitacyjnego. To może skrócić jego wyro ...

Program obejmuje intensywną terapię i ma na celu wsparcie osadzonych w procesie trzeźwienia

6 godzin temu

CGM
Rapper został początkowo skazany na 75 lat. Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Rapper został początkowo skazany na 75 lat. Max B wyszedł z więzienia ...

Raper z Harlemu odzyskuje wolność

10 godzin temu

CGM
Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Rzecznik artysty prostuje nieprawdziwe informacje

11 godzin temu

CGM
Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaids”

Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaid ...

Popowa gwiazda o walce z własną wrażliwością

11 godzin temu