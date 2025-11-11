„Kocham Polskę, Orła i JP” – Mery Spolsky wysyła miłosny list do kraju

W Święto Niepodległości, 11 listopada, Mery Spolsky postanowiła świętować muzyką. Dziś ukazał się jej czwarty, studyjny album „Kocham Polskę”, stworzony we współpracy z producentem Michałem “Foxem” Królem.

Na płycie znalazło się 11 utworów o Polsce – kraju, który potrafi wkurzyć, ale którego nie da się nie kochać. Wraz z premierą albumu artystka zaprezentowała również teledysk do tytułowego singla „Kocham Polskę”, zrealizowany we współpracy z Mateuszem Golisem, z którym wcześniej stworzyła klipy do „Marysia Kowalska” i „Nie ma już PL”.

Mery Spolsky: „Kochajcie Polskę i nie wstydźcie się!”

„Ten klip to spełnienie moich marzeń! Meblościanka, szare bloki, Burneika ciągnący Passata, kebab i tańce w solarium. Dopełnieniem są domokrążcy ze sztućcami, a dwóch z nich na pewno znacie – No Echoes i Nikodem Dybiński z zespołu Spolsky. To już trzeci teledysk, który reżyseruje Mateusz Golis i czuję, że dzięki temu stworzyliśmy spójny koncept wizualny do całej płyty. Kochajcie Polskę i nie wstydźcie się!” –mówi Mery Spolsky.

„Kocham Polskę” – muzyczny list do ojczyzny

Mery Spolsky to artystka totalna – łączy muzykę, słowo i obraz w jeden spójny, energetyczny świat. Jej nowy album to wolta stylistyczna, pełna świeżych brzmień i emocjonalnej dojrzałości. Tym razem artystka zaufała „Foxowi” – cenionemu producentowi znanemu z współpracy z Brodką, Marią Peszek i Dawidem Podsiadło.

„Kocham pisać teksty po polsku. Kocham nasze tradycje. Kocham tu mieszkać, jeść i się bawić. Kocham ludzi, z którymi żyję. Kocham narzekać na Polskę, ale patrzeć na jej wady z czułością. Kocham nasz humor, bo potrafimy się z siebie śmiać. Czuję, że jestem spolsky i jestem z tego dumna!” -wyznaje Mery.

Wizualny hołd dla Polski

Podczas pracy nad płytą Mery i fotograf Mateusz Golis wyruszyli w podróż po Polsce, by uchwycić jej nieoczywiste zakamarki. Zdjęcia z tej wyprawy tworzą wizualną warstwę albumu.



Okładka „Kocham Polskę” powstała dzięki uprzejmości sołtysa Borowej – Sławomira Maślanki, którego dom i samochód znalazły się na zdjęciu.

Za oprawę graficzną odpowiada Tomek Kuczma, a całość dopełni trasa koncertowa „PO POLSCE TOUR”, która obejmie dziewięć polskich miast.

Tracklista albumu „Kocham Polskę”