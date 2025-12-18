CGM

„Kochać” Sztossa – doskonały balans między emocjonalną balladą, a nowoczesnym brzmieniem.

Nowy singiel Sztossa rozgrzewa zimę

Nowy singiel Sztossa to propozycja, która idealnie wpisuje się w jego artystyczną drogę. „Kochać” to połączenie emocjonalnej szczerości z pulsującym, nowoczesnym brzmieniem, które trafia zarówno do fanów R&B, jak i współczesnej muzyki urban.

Sztoss w swoim żywiole

Twórca, uznawany za jednego z pionierów polskiego R&B, ponownie sięga po inspiracje afro. Dzięki temu powstaje utwór pełen ciepła i tanecznej energii, która kontrastuje z zimowym klimatem.

Idealny balans – emocje i nowoczesność

„Kochać” łączy liryczną, pełną wrażliwości narrację z minimalistyczną, nowoczesną produkcją. To piosenka, która wciąga od pierwszych sekund i zostaje w świadomości słuchaczy jeszcze długo po wybrzmieniu ostatnich dźwięków.

Wszechstronność, która zachwyca

Singiel potwierdza, że Sztoss nie boi się eksperymentować. Bez szufladkowania i ograniczeń sięga po inspiracje z różnych gatunków, tworząc świeże, chwytliwe melodie, które stają się jego znakiem rozpoznawczym.

