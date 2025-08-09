Szukaj
Kneecap zagrają w warszawskiej Stodole – koncert 1 września 2025

Irlandzki fenomen hip-hopu na scenie w Polsce

Kneecap, jeden z najgłośniejszych zespołów hip-hopowych ostatnich lat, wystąpi 1 września 2025 w warszawskim klubie Stodoła. Sprzedaż biletów rozpocznie się 11 sierpnia o godz. 10:00 na stronie LiveNation.pl. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo artystów, którzy łączą rewolucyjne brzmienia z odważnym przekazem społecznym.

Od irlandzkiego undergroundu do światowej sceny

Grupa Kneecap zyskała międzynarodową popularność dzięki albumowi „Fine Art” (2024) oraz filmowi fabularnemu „Kneecap” z Michaelem Fassbenderem, nagrodzonemu BAFTA i nominowanemu do Oscara. Ich występy to mieszanka energii, punkowej zadziorności i politycznego zaangażowania, która porywa tłumy na całym świecie.

Koncerty, które przechodzą do historii

W ostatnich latach Kneecap wyprzedawali trasy koncertowe w USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. W 2025 roku wystąpili m.in. na Coachelli, Glastonbury, Sziget czy Electric Picnic. Ich koncerty gromadzą dziesiątki tysięcy fanów, a przesłanie zespołu – o jedności, wspólnocie i walce o prawa człowieka – wybrzmiewa zarówno w muzyce, jak i w działaniach społecznych.

Zaangażowanie i kontrowersje

Kneecap nie boją się poruszać trudnych tematów – od konfliktu w Palestynie, przez krytykę polityków, po działania na rzecz młodzieży w Irlandii Północnej. Ich utwór „The Recap” ft. Mozey stał się manifestem przeciwko ograniczaniu wolności artystycznej, a wygrany proces z rządem brytyjskim potwierdził ich niezależność.

 

