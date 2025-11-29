CGM

Klasyk Budki Suflera w wykonaniu Ralpha Kaminskiego, Igora Herbouta, Natalii Przybysz i Błażeja Króla

Kultowy numer Budki Suflera w nowej odsłonie

2025.11.29

Klasyk Budki Suflera w wykonaniu Ralpha Kaminskiego, Igora Herbouta, Natalii Przybysz i Błażeja Króla

fot. Wojtek Dobrogojski

Utwór „Takie tango” Budki Suflera to jeden z największych hitów lat 90. W 2025 roku piosenka zyskała nowe życie dzięki Męskie Granie Orkiestra 2025, w składzie:

  • Natalia Przybysz

  • Ralph Kaminski

  • Igor Herbut

  • Błażej Król

Nowa wersja utworu, nagrana na żywo podczas koncertu w Krakowie, łączy oryginalną energię z charakterystycznym stylem tegorocznej orkiestry. Singiel jest już dostępny w serwisach streamingowych, a od 5 grudnia znajdzie się także na płycie „Męskie Granie 2025”.

„Męskie Granie 2025” – zapis trasy pełnej emocji

Projekt Męskie Granie, organizowany od 16 lat, wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych w Polsce. Sygnowane przez markę Żywiec wydarzenie łączy pokolenia oraz zachwyca różnorodnością muzycznych spotkań.

Tegoroczna trasa obejmowała:

  • 14 wydarzeń w 7 miastach,

  • 144 koncerty,

  • tysiące uczestników, którzy wspólnie tworzyli unikalną, koncertową atmosferę.

Zapis tych emocji znajdzie się na nadchodzącym dwupłytowym albumie „Męskie Granie 2025”.

Co znajdzie się na płycie „Męskie Granie 2025”?

Album, który trafi do sprzedaży 5 grudnia, będzie zawierał najlepsze występy z tegorocznej trasy. Usłyszymy na nim m.in.:

  • hymn tegorocznej edycji „To bardzo ziemskie”,

  • single „Zanim pójdę” (Happysad) i „Beksa” (Artur Rojek),

  • wyjątkowe aranżacje klasyków, takich jak:

    • „Telefony” – Republika

    • „Tę samą chwilę” – Bajm

    • „Takie Tango” – Budka Suflera

Całość wykonana przez Orkiestrę Męskiego Grania 2025 w składzie: Natalia Przybysz, Igor Herbut, Ralph Kamiński, Błażej Król.

Wyjątkowe projekty tegorocznej edycji

Na albumie nie zabraknie także nagrań z:

  • Tribute to Mira Kubasińska,

  • reaktywacji Sistars,

  • jubileuszowych koncertów MYSTIC.30, przygotowanych z okazji 30-lecia wytwórni Mystic Production.

Płyta będzie dostępna w formatach CD, LP, a także jako limitowany box z t-shirtem.

Produkcja i organizacja trasy

Trasa Męskie Granie 2025 została zorganizowana przez Agencję Live. Wydawcą albumu pozostaje Mystic Production.

