King Kylie czyli muzyczny debiut Kylie Jenner

Kylie stworzyła profile muzyczne na portalach streamingowych

2025.10.16

Kylie Jenner, znana z działalności w branży beauty i show-biznesu, wkracza na scenę muzyczną. Celebrytka zadebiutowała jako King Kylie, współpracując z grupą Terror Jr przy nowym utworze „Fourth Strike”.

Współpraca z Terror Jr – powrót po latach spekulacji

Plotki o muzycznych powiązaniach Kylie Jenner z Terror Jr krążyły już w 2016 roku, kiedy w kampanii reklamowej jej marki Kylie Cosmetics wykorzystano utwór „3 Strikes”. Wówczas fani spekulowali, że to właśnie Jenner była wokalistką. Prawda wyszła na jaw dopiero później – zespół tworzyli byli członkowie The Cataracs: David “Campa” Benjamin Singer-Vine, Lisa Vitale i Felix Snow.

Teraz Kylie oficjalnie dołączyła do grupy, śpiewając fragmenty nowego singla „Fourth Strike”, który towarzyszy kampanii 10-lecia Kylie Cosmetics.

 

Klip do „Fourth Strike” i koncept kampanii

W nowym klipie Kylie Jenner wciela się w bohaterkę przesłuchiwaną przez detektywów. Materiał przedstawia ją jako ikonę młodości i stylu życia, a sceny kończą się powrotem do domu w Rolls-Royce wraz z mamą, Kris Jenner.

Na tle filmu słychać nowy utwór „Fourth Strike”, w którym Kylie wykonuje partie wokalne:

„One strike, two strike, let me get the mood right / I just wanna tell you, ‘I’m sorry’ … King Kylie.”

 

Oficjalne profile muzyczne Kylie Jenner

Kylie stworzyła już oficjalne profile na Spotify i Apple Music pod pseudonimem King Kylie, co oznacza jej pierwszy prawdziwy muzyczny debiut, mimo wcześniejszego cameo w utworze „Beautiful Day” Burberry Perry w 2016 roku.

 

