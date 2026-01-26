Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen

Kim Kardashian ujawniła niezwykły szczegół z dnia narodzin swojej córki North West. Jak się okazuje, w chwili przyjścia dziewczynki na świat Kanye West puścił kultowy utwór zespołu Queen – „Bohemian Rhapsody”. Celebrytka przyznała, że ten wybór idealnie oddaje charakter jej córki już od pierwszych sekund życia.

Poród przy muzyce Queen. Kanye West w roli DJ-a

W podcaście „Khloé In Wonder Land”, prowadzonym przez jej siostrę Khloé Kardashian, Kim wróciła wspomnieniami do czerwca 2013 roku, kiedy rodziła swoje pierwsze dziecko.

– Ona wiedziała, czego chce, od momentu, gdy się urodziła – powiedziała Kim.

– Urodzić się przy „Bohemian Rhapsody”? To jest totalnie ona. Kanye był DJ-em i włączył ten utwór dokładnie w momencie, gdy North przyszła na świat.

„To jest tak bardzo North” – emocjonalne wspomnienia Kim Kardashian

Kim Kardashian przyznała, że do dziś razem z Kourtney Kardashian wspomina tę chwilę z rozbawieniem i wzruszeniem.

– Kourtney i ja płaczemy ze śmiechu, gdy o tym myślimy, bo to jest tak bardzo North – dodała.

– To taki dziwny fakt, ale kiedy słyszę ten utwór, od razu emocje biorą górę.

„Bohemian Rhapsody”, znane ze swojej teatralności i nieoczywistej struktury, idealnie wpisuje się w artystyczną i wyrazistą osobowość North, którą fani obserwują już od kilku lat.

North West coraz śmielej wchodzi do świata muzyki

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa coraz mocniej zaznacza swoją obecność na scenie muzycznej. W ostatnich tygodniach North udostępniła zapowiedź nowego wspólnego utworu z ojcem – „Piercing On My Hand (Ye Version)”, w którym sama rapuje.

„Elementary School Dropout” – debiutancki album North West?

Pod koniec 2024 roku North ogłosiła, że pracuje nad swoim debiutanckim albumem zatytułowanym „Elementary School Dropout”, co jest wyraźnym nawiązaniem do kultowej płyty Kanye Westa „The College Dropout”. Album nie doczekał się jeszcze premiery, ale już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie.