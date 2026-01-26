CGM

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen

Poród przy muzyce Queen. Kanye West w roli DJ-a

2026.01.26

opublikował:

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen

Kim Kardashian ujawniła niezwykły szczegół z dnia narodzin swojej córki North West. Jak się okazuje, w chwili przyjścia dziewczynki na świat Kanye West puścił kultowy utwór zespołu Queen – „Bohemian Rhapsody”. Celebrytka przyznała, że ten wybór idealnie oddaje charakter jej córki już od pierwszych sekund życia.

Poród przy muzyce Queen. Kanye West w roli DJ-a

W podcaście „Khloé In Wonder Land”, prowadzonym przez jej siostrę Khloé Kardashian, Kim wróciła wspomnieniami do czerwca 2013 roku, kiedy rodziła swoje pierwsze dziecko.

– Ona wiedziała, czego chce, od momentu, gdy się urodziła – powiedziała Kim.
– Urodzić się przy „Bohemian Rhapsody”? To jest totalnie ona. Kanye był DJ-em i włączył ten utwór dokładnie w momencie, gdy North przyszła na świat.

„To jest tak bardzo North” – emocjonalne wspomnienia Kim Kardashian

Kim Kardashian przyznała, że do dziś razem z Kourtney Kardashian wspomina tę chwilę z rozbawieniem i wzruszeniem.

– Kourtney i ja płaczemy ze śmiechu, gdy o tym myślimy, bo to jest tak bardzo North – dodała.
– To taki dziwny fakt, ale kiedy słyszę ten utwór, od razu emocje biorą górę.

„Bohemian Rhapsody”, znane ze swojej teatralności i nieoczywistej struktury, idealnie wpisuje się w artystyczną i wyrazistą osobowość North, którą fani obserwują już od kilku lat.

North West coraz śmielej wchodzi do świata muzyki

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa coraz mocniej zaznacza swoją obecność na scenie muzycznej. W ostatnich tygodniach North udostępniła zapowiedź nowego wspólnego utworu z ojcem – „Piercing On My Hand (Ye Version)”, w którym sama rapuje.

„Elementary School Dropout” – debiutancki album North West?

Pod koniec 2024 roku North ogłosiła, że pracuje nad swoim debiutanckim albumem zatytułowanym „Elementary School Dropout”, co jest wyraźnym nawiązaniem do kultowej płyty Kanye Westa „The College Dropout”. Album nie doczekał się jeszcze premiery, ale już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie.

Tagi


Popularne newsy

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni
NEWS

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy
NEWS

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym
NEWS

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30
NEWS

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów
NEWS

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką
NEWS

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”
NEWS

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”

Polecane

CGM
Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be Dumb

Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be D ...

Rihanna nie kryje radości

2 godziny temu

CGM
Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

„Nie miałem pojęcia"

2 godziny temu

CGM
Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The Moment

Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The ...

Charlie pragnie wyzwań i zmiany środowiska twórczego,

2 godziny temu

CGM
Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Hugo domaga się miliona dolarów odszkodowania

2 godziny temu

CGM
Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w muzyce od nowa”

Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w ...

„Zrozumiałem, dlaczego bycie w tłumie jest tak wyjątkowe”

3 godziny temu

CGM
Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie ...

Od piątku fani rapu zastanawiają się, czy Jacek odpowie na nowe zaczepki Piotrka

3 godziny temu