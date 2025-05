Kiedyś idolka, dziś konkurentka? Zaskakująca wypowiedź Wersow

fot. mat. pras.

Wersow z powodzeniem kontynuuje karierę muzyczną. Influencerka właśnie wypuściła nowy singiel zatytułowany „Fobie”. To już piąty utwór w tym roku i z zapowiedzi Weroniki jednoznacznie wynika, że nie ostatni.

W 2023 r. Wersow wydała debiutancki album „Wersow Store”. Obecnie pracuje nad kolejnym i widać, że czuje się na scenie muzycznej coraz pewniej. W wywiadzie dla DRE$$CODE wokalistka została zapytana o to, czy jest na scenie ktoś, kogo uważa za swoją konkurencję. Wersow unikała odpowiedzi wprost, powiedziała natomiast coś takiego:

Wersow konkuruje z Julią Wieniawą?

– Odpowiem sprytnie. Dlaczego uważam, że odniosłam sukces? Dlatego że około 10 lat temu nagrywałam story, jak jeszcze w ogóle nie byłam popularna, do piosenki Julki Wieniawy i dodawałam, że super, go girl itd., na które mi nie odpowiedziała… Teraz też działam muzycznie, też nagrywam różne materiały na YouTube, jestem influencerką i działam sobie muzycznie.

– Uważam, że ona jest na pewno bardzo dużo levelów doświadczenia wyżej, ponieważ robi to o wiele więcej lat ode mnie, aczkolwiek jeżeli miałabym się z kimś porównać, to z nią. I właśnie fajne jest to, że jak są jakieś plejlisty, to się tak wymieniamy: czasem ja jestem u góry, ona jest pode mną, dlatego uważam to za sukces, kiedy byłam jej ogromną fanką, a teraz mogę z nią w cudzysłowie konkurować – dodała.

Czy to znaczy, że czekamy na beef? Raczej nie, tym bardziej, że Wersow jest otwarta na współpracę. – Uważam, że jeżeli uznajesz kogoś jako swoją konkurencję, to bardziej traktuję to jako motywację, ale też byłabym otwarta, żeby np. nagrać z nią piosenkę – stwierdziła Weronika.