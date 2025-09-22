Kid Rock zbanowany w Kalifornii. Zdaniem gubernatora jego muzyka jest „okropna”

fot. mat. pras.

Po kilku występach na początku roku Kid Rock nie ma dalszych koncertowych planów na ten rok. Nawet jeśli takie się pojawią, to nie obejmą Kalifornii. Gubernator tego stanu właśnie poinformował, że nie życzy sobie jego muzyki tym stanie.

Zakaz występów w Kalifornii

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podzielił się ze swoimi odbiorcami na X prostym komunikatem. Dopóki on ma w tym stanie coś do powiedzenia w tym stanie, Kid Rock w nim nie wystąpi. Powód? Zdaniem Newsoma muzyka Kid Rocka jest „okropna”.

– Ze względu na jego okropną muzykę, Kalifornia bezterminowo zabrania Kid Rockowi występowania w Złotym Stanie. Nie ma za co – przekazał gubernator Kalifornii.

Co na to Kid Rock?