CGM

Kevin Parker z Tame Impala przyznał, że zawsze szuka negatywnych opinii na temat swojej muzyki

Wydawanie muzyki jako „naruszenie prywatności”

2025.12.31

opublikował:

Kevin Parker z Tame Impala przyznał, że zawsze szuka negatywnych opinii na temat swojej muzyki

Kevin Parker, lider i twórca projektu Tame Impala, przyznał w najnowszym wywiadzie, że mimo ogromnej liczby pozytywnych reakcji na swoją muzykę, celowo wyszukuje… te negatywne. Artysta otwarcie mówi o presji, jaką niesie ze sobą wydawanie muzyki w erze internetu i mediów społecznościowych.

„Scrolluję, aż znajdę coś negatywnego”

W rozmowie z magazynem RUSSH Parker przyznał, że reakcje odbiorców potrafią być skrajnie różne – wszystko zależy od miejsca w sieci, w które się zajrzy.

– Wchodzę na YouTube czy Instagrama, widzę mnóstwo pozytywnych komentarzy, ale i tak scrolluję dalej, aż trafię na te negatywne. Wszyscy tak robimy, prawda? – stwierdził muzyk.

Wydawanie muzyki jako „naruszenie prywatności”

Kevin Parker porównał proces wydawania albumu do oddania światu czegoś bardzo osobistego. Jak podkreśla, utwory powstają miesiącami, a nawet latami, towarzysząc artyście na każdym etapie życia.

– To jak dziecko, które wychowujesz, kochasz, nienawidzisz, stresujesz się nim i tańczysz do niego sam w domu. A potem nagle przestaje być tylko twoje – tłumaczył.

Muzyk dodał, że moment, w którym piosenki trafiają do słuchaczy, bywa dla artysty przytłaczający, a czasem wręcz „naruszający”, bo nie należy ona już tylko i wyłącznie do twórcy.

Album „Deadbeat” i mieszane recenzje

Piąty studyjny album Tame Impala – „Deadbeat”, który ukazał się w październiku, spotkał się z umiarkowanym odbiorem krytyków. Recenzenci docenili rozwój artystyczny Parkera, jednocześnie zwracając uwagę na pewną stagnację liryczną i ciężar dojrzałych tematów. Sam Parker nie ukrywa, że takie opinie zostają z nim na dłużej – nawet wtedy, gdy dominują pochwały.

Tagi


Popularne newsy

Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i pizzy za dychę
NEWS

Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i pizzy za dychę

Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem”
NEWS

Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem”

Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z tego numeru drum’n’bassowy banger
NEWS

Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z tego numeru drum’n’bassowy banger

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy
NEWS

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy

Sylwester w TV Republika 2025. Stacja ogłosiła kolejnego wykonawcę z zagranicy 
NEWS

Sylwester w TV Republika 2025. Stacja ogłosiła kolejnego wykonawcę z zagranicy 

Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem
NEWS

Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem

Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem
NEWS

Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem

Polecane

CGM
Magdalena Narożna nie może wykonywać największych hitów Piękni i Młodzi? Spór z byłym mężem trwa

Magdalena Narożna nie może wykonywać największych hitów Piękni i Młodz ...

Były menedżer jest uprawniony do udzielania zgód dotyczących praw zależnych i pokrewnych

5 godzin temu

CGM
Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z tego numeru drum’n’bassowy banger

Pamiętacie „Ev’ry Night” Mandaryny? Sir Mich i Tede właśnie zrobili z ...

Odświeżona wersja legendarnego „Ev’ry Night” już dostępna

5 godzin temu

CGM
Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale ...

Gigantyczne gaże gwiazd

6 godzin temu

CGM
Polacy za bojkotem Eurowizji. Internauci piszą o „tańcu na grobach” i „legitymizowaniu zbrodni

Polacy za bojkotem Eurowizji. Internauci piszą o „tańcu na groba ...

Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził analizę dyskusji Polaków w mediach społecznościowych

6 godzin temu

CGM
Mei się wściekła, bo Fagacie przyznano tytułu „najlepszej raperki”. „Pseudo mainstreamowe ch*jki udające specjalistów”

Mei się wściekła, bo Fagacie przyznano tytułu „najlepszej raperki”. &# ...

"Nie rezygnujcie z samodzielnego myślenia"

6 godzin temu

CGM
Edyta Górniak twierdzi, że jest ofiarą oszustwa księgowej. Prokuratura zabrała głos

Edyta Górniak twierdzi, że jest ofiarą oszustwa księgowej. Prokuratura ...

Trudny czas w życiu prywatnym artystki

6 godzin temu