Kendrick Lamar zrobił niespodziankę 7-letniemu fanowi. Chłopiec po amputacji obu rąk otrzymał wyjątkowy telefon

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Kendrick Lamar sprawił niezwykłą niespodziankę swojemu siedmioletniemu fanowi z Detroit. Artysta zadzwonił z życzeniami urodzinowymi do chłopca, który kilka miesięcy temu stracił obie ręce w wyniku dramatycznego ataku psów. Wzruszająca rozmowa szybko poruszyła internautów.

Tragiczny wypadek zmienił życie 7-latka

Bohaterem historii jest Romell Frazier Jr., mieszkaniec Detroit, który w marcu został zaatakowany przez dwa pitbulle. W wyniku odniesionych obrażeń lekarze byli zmuszeni do amputacji obu rąk. Chłopiec doznał również poważnych urazów nóg i przeszedł już kilka operacji, a kolejne zabiegi czekają go przed dopasowaniem protez.

Mimo dramatycznych wydarzeń jego mama, Preshauna Jones, podkreśla, że syn zachowuje niezwykle pozytywne nastawienie.

– Nie narzeka na ból, nie jest smutny. Cały czas się uśmiecha i pozostaje pełen energii – powiedziała.

Kendrick Lamar zadzwonił do małego fana

Po powrocie do domu Romell marzył o jednym – chciał, aby Kendrick Lamar pojawił się na jego siódmych urodzinach.

Choć raper nie mógł przyjechać osobiście, postanowił sprawić chłopcu wyjątkową niespodziankę i połączył się z nim podczas przyjęcia za pomocą rozmowy wideo.

– Cześć, jak się czujesz? – zapytał artysta.

Po krótkiej rozmowie Kendrick Lamar zaprosił chłopca do odwiedzenia go w Los Angeles. Romell z uśmiechem dopytał, czy razem z nim będzie mogła polecieć również jego mama.

„Masz przed sobą piękne życie”

Podczas rozmowy Kendrick Lamar przekazał chłopcu pełne wsparcia słowa.

– Nie przestawaj być sobą i zachowaj ten uśmiech. Masz przed sobą piękne życie. Inspirujesz wszystkich swoją siłą – powiedział raper.

Artysta zwrócił się również do mamy chłopca, podkreślając, że postawa Romella świadczy o ogromnym wsparciu, jakie otrzymuje od swojej rodziny.

– To pokazuje, jak wspaniałym jest pani rodzicem. Widać, ile siły i miłości otrzymuje od najbliższych – dodał.

Rodzina walczy o powrót do zdrowia

Przed Romellem wciąż długa droga rehabilitacji. Chłopiec będzie musiał przejść kolejne operacje, zanim lekarze będą mogli dopasować mu protezy.

Rodzina nadal prowadzi internetową zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację, a wyjątkowy gest Kendricka Lamara stał się dla siedmiolatka ogromnym wsparciem i jednym z najpiękniejszych prezentów urodzinowych.