Kendrick Lamar będzie tematem kursu akademickiego

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Temple University w Filadelfii ogłosił nowy kurs akademicki na semestr jesienny 2025, który będzie poświęcony postaci Kendricka Lamara. Kurs zatytułowany „Kendrick Lamar and the Morale of M.A.A.D City” skupi się na analizie twórczości rapera, jego wpływie na kulturę i społeczeństwo oraz na przesłaniach ukrytych w jego muzyce.

Dlaczego Kendrick Lamar trafia na uniwersytet?

Kendrick Lamar to jeden z najbardziej wpływowych raperów XXI wieku. Laureat nagrody Pulitzera za album „DAMN.”, zdobywca wielu Grammy i autor przełomowych projektów takich jak „good kid, m.A.A.d city” czy „To Pimp a Butterfly”, artysta jest często nazywany głosem pokolenia. Jego teksty poruszają kwestie tożsamości, rasizmu, przemocy i walki o sprawiedliwość społeczną.

Profesor Timothy Welbeck poprowadzi zajęcia

Kurs będzie prowadzony przez prof. Timothy’ego Welbecka, eksperta w dziedzinie kultury afroamerykańskiej, prawa obywatelskiego i historii hip-hopu. Welbeck już wcześniej prowadził zajęcia o takich ikonach jak Tupac Shakur czy Beyoncé, co czyni go idealnym kandydatem do zgłębienia dziedzictwa Kendricka Lamara w kontekście akademickim.

Analiza tekstów i kontekstu społecznego

Podczas kursu studenci skupią się na analizie tekstów Lamara oraz ich znaczenia w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym. Zajęcia obejmą m.in. interpretację albumów „good kid, m.A.A.d city”, „To Pimp a Butterfly”, „DAMN.” oraz „Mr. Morale & the Big Steppers”. Kurs ma na celu ukazanie hip-hopu jako formy sztuki i narzędzia do zrozumienia problemów współczesnego świata.

Hip-hop coraz częściej na uniwersytetach

Kurs na Temple University to kolejny przykład rosnącego uznania hip-hopu jako wartościowego tematu naukowego. W ostatnich latach coraz więcej uniwersytetów w USA wprowadza podobne programy, które badają wpływ kultury hip-hop na społeczeństwo i politykę. Twórczość Kendricka Lamara idealnie wpisuje się w ten trend dzięki swojej głębi, przekazowi i autentyczności.