Kelly Osbourne zaręczyła się z członkiem Slipknota na backstage’u ostatniego koncertu Ozzy’eg Osbourne’a

Niezapomniane zaręczyny za kulisami show Ozzy’ego

Kelly Osbourne powiedziała „tak” swojemu wieloletniemu partnerowi Sidowi Wilsonowi, znanemu z zespołu Slipknot. Do zaręczyn doszło za kulisami ostatniego koncertu Ozzy’ego Osbourne’a – ojca Kelly – w Birmingham, w Villa Park. Całe wydarzenie miało kameralny i rodzinny charakter, ale pełne było emocji i symboliki.

Ozzy Osbourne wtrąca się… z humorem

Zanim Sid Wilson klęknął, by poprosić Kelly o rękę, Ozzy Osbourne postanowił dodać od siebie odrobinę humoru, rzucając:

„F* off, you’re not marrying my daughter!”**

To oczywiście był żart – legendarny rockman wkrótce potem uśmiechnął się szeroko, kiedy jego córka przyjęła pierścionek zaręczynowy.