Kelly Osbourne o radzeniu sobie z żałobą. „Znalazłam coś, co naprawdę mnie uszczęśliwia!”

Kelly Osbourne otwarcie mówi o tym, jak powoli wraca do normy po śmierci ojca, legendy rocka Ozzy’ego Osbourne’a, który zmarł w lipcu w wieku 76 lat. Krótko po jego odejściu Kelly przypomniała o ich wspólnym coverze klasyka Black Sabbath „Changes” z 2003 roku i podzieliła się emocjami dotyczącymi straty:

„Żałoba jest dziwną rzeczą. Przychodzi falami. Nie będę OK przez jakiś czas, ale świadomość, że moja rodzina nie jest sama w bólu, robi różnicę. Trzymam się miłości, światła i spuścizny, którą pozostawił.”

Znalezienie radości w Falconry

Tym razem Kelly podzieliła się zdjęciem w social mediach, piszać, że znalazła coś, co ją naprawdę uszczęśliwia:

„W całym moim smutku i żałobie znalazłam coś, co naprawdę mnie uszczęśliwia! Nigdy nie myślałam, że odzyskam uśmiech dzięki Falconry, ale tak się stało. Absolutnie uwielbiam spędzać czas z ptakami!”

Na wcześniejszych nagraniach widać było sowę lądującą na jej ręce i jedzącą kawałek mięsa z jej dłoni, a także inne ptaki latające wokół niej.