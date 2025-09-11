Szukaj
CGM

Kelly Osbourne o radzeniu sobie z żałobą. „Znalazłam coś, co naprawdę mnie uszczęśliwia!”

Kelly otwarcie mówi o tym, jak powoli wraca do normy po śmierci ojca

2025.09.11

opublikował:

Kelly Osbourne otwarcie mówi o tym, jak powoli wraca do normy po śmierci ojca, legendy rocka Ozzy’ego Osbourne’a, który zmarł w lipcu w wieku 76 lat. Krótko po jego odejściu Kelly przypomniała o ich wspólnym coverze klasyka Black Sabbath „Changes” z 2003 roku i podzieliła się emocjami dotyczącymi straty:

„Żałoba jest dziwną rzeczą. Przychodzi falami. Nie będę OK przez jakiś czas, ale świadomość, że moja rodzina nie jest sama w bólu, robi różnicę. Trzymam się miłości, światła i spuścizny, którą pozostawił.”

Znalezienie radości w Falconry

Tym razem Kelly podzieliła się zdjęciem w social mediach, piszać, że znalazła coś, co ją naprawdę uszczęśliwia:

„W całym moim smutku i żałobie znalazłam coś, co naprawdę mnie uszczęśliwia! Nigdy nie myślałam, że odzyskam uśmiech dzięki Falconry, ale tak się stało. Absolutnie uwielbiam spędzać czas z ptakami!”

Na wcześniejszych nagraniach widać było sowę lądującą na jej ręce i jedzącą kawałek mięsa z jej dłoni, a także inne ptaki latające wokół niej.

 

Wsparcie rodziny i hołdy dla Ozzy’ego

Kelly uczestniczyła razem z bratem Jackiem, siostrą Aimee i matką Sharon w publicznym kondukcie pogrzebowym w Birmingham 30 lipca. Ozzy został pochowany na terenie swojego brytyjskiego majątku po prywatnej ceremonii.

Jej brat Jack podzielił się również osobistymi wspomnieniami o ojcu, podkreślając, że Ozzy Osbourne nadal „eksploduje przez wszechświat”, a jego życie pozostawiło trwałą spuściznę w historii muzyki rockowej.

