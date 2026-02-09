KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”

KęKę poinformował w mediach społecznościowych, że zdobył Aconcaguę (o wysokości 6960,8 m n.p.m), najwyższy szczyt Ameryki Południowej i całej półkuli południowej. Wejście miało miejsce w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych, gdy większość wypraw została zawrócona.

„Cała góra była dla nas” – relacja KęKę z wejścia na szczyt

Artysta opisał kulisy wyprawy na swoim Instagramie. Jak przyznał, przez kilka dni Aconcagua była zamknięta dla wspinaczy, a on sam zdecydował się na wyjście z obozu drugiego wyłącznie z prywatnym przewodnikiem.

Mimo bardzo złych warunków pogodowych duetowi udało się dotrzeć na szczyt. Dla przewodnika Adriano było to już 44. wejście, natomiast dla KęKę – pierwsze w życiu, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość osiągnięcia. Raper zaznaczył, że w tym czasie nikt inny nie zdecydował się zaryzykować, dzięki czemu „cała góra była tylko dla nich”.