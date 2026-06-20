Keith Richards o Micku Jaggerze: „Nie może przestać tworzyć muzyki”. Nowy album The Rolling Stones już wkrótce

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Keith Richards ujawnił, że prace nad kolejnym albumem grupy przebiegły wyjątkowo szybko, a dużą zasługę przypisuje swojemu wieloletniemu koledze z zespołu, Mickowi Jaggerowi.

Gitarzysta przyznał, że wokalista nieustannie tworzy nową muzykę, co znacząco wpłynęło na tempo powstawania najnowszego wydawnictwa. Album „Foreign Tongues”, będący następcą krążka „Hackney Diamonds” z 2023 roku, ma trafić do fanów już w lipcu.

Keith Richards chwali kreatywność Micka Jaggera

W rozmowie z mediami Keith Richards podkreślił, że Mick Jagger jest obecnie wyjątkowo produktywny. Według gitarzysty właśnie dzięki nieustannej pracy wokalisty nowy materiał udało się przygotować w rekordowym tempie.

Richards zaznaczył również, że energia i sukces poprzedniego albumu sprawiły, iż zespół naturalnie przeszedł do tworzenia kolejnych utworów. Muzycy nie chcieli zatrzymywać twórczego rozpędu i zdecydowali się kontynuować pracę nad nowym materiałem.

Wieloletnia przyjaźń gwiazd rocka

Keith Richards i Mick Jagger współpracują ze sobą od dziesięcioleci. Gitarzysta żartobliwie wspomniał, że zna wokalistę praktycznie od czasów przedszkola. Ta wyjątkowa relacja miała ogromny wpływ na sposób, w jaki obaj artyści funkcjonują w zespole.

Muzyk przyznał, że przez lata między nimi dochodziło do licznych twórczych sporów dotyczących kierunku rozwoju grupy. Obecnie jednak ich relacje są znacznie spokojniejsze, a współpraca przebiega w bardziej harmonijnej atmosferze.

Różnice muzyczne nie przeszkadzają w sukcesie

Od lat wiadomo, że Mick Jagger i Keith Richards mają nieco odmienne spojrzenie na brzmienie The Rolling Stones. Jagger często skłania się ku eksperymentom i nowoczesnym rozwiązaniom, podczas gdy Richards pozostaje wierny klasycznemu rockowemu stylowi.

Mimo tych różnic muzycy potrafią znaleźć wspólny język, czego efektem są kolejne albumy i nieprzemijająca popularność zespołu na całym świecie.

Producent Andrew Watt odegrał ważną rolę

Keith Richards nie szczędził również pochwał pod adresem producenta Andrew Watta. Określił go jako osobę pełną energii, profesjonalizmu i świeżego spojrzenia na muzykę.

Według gitarzysty producent doskonale zna zarówno techniczne, jak i artystyczne aspekty pracy w studiu nagraniowym, dzięki czemu współpraca przy nowym albumie przebiegała bardzo sprawnie.

Fani czekają na premierę „Foreign Tongues”

Premiera nowego albumu The Rolling Stones wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów rocka. Wszystko wskazuje na to, że zespół, mimo upływu lat, nadal ma wiele do zaoferowania i nie zamierza kończyć swojej muzycznej działalności.

Nadchodzące wydawnictwo może być kolejnym dowodem na to, że Mick Jagger i Keith Richards pozostają jednymi z najważniejszych postaci w historii światowego rocka.