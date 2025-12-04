CGM

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Dramatyczny wpis Kazika

2025.12.04

opublikował:

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kazik Staszewski ponownie trafił pod opiekę lekarzy. Jak ujawnił w mediach społecznościowych, powodem hospitalizacji są poważne komplikacje po źle przeprowadzonym zabiegu usunięcia wyrostka. Artysta przyznał, że jego stan był na tyle ciężki, że lekarze przekazali mu dramatyczną informację o zagrożeniu życia.

Problemy zdrowotne Kazika. Koncerty Kultu pod znakiem zapytania

Kult od ponad 40 lat aktywnie koncertuje, a w tym roku terminarz zespołu również był bardzo napięty. Wiosną jednak konieczne było przełożenie występów w Łodzi i Rzeszowie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Kazika Staszewskiego.

Podczas niedzielnego koncertu w Zielonej Górze część widowni wybuczała artystę, oskarżając go o występ pod wpływem alkoholu. Następnego dnia Kazik zabrał głos i otwarcie przyznał, że wspomógł się alkoholem, próbując „ratować się” przed złym samopoczuciem.

„W trosce o swoje zdrowie, chcąc ‘ratować się’ przed covidem oraz dokuczliwym bólem brzucha, sięgnąłem po środki, które, jak się okazało, w połączeniu z alkoholem zadziałały zupełnie odwrotnie do zamierzonego. Z marnym skutkiem. Była to poważna lekkomyślność, za którą szczerze żałuję” – napisał.

Kazik przeprosił fanów i zaoferował zwrot kosztów biletu niezadowolonym osobom. Jego post spotkał się z dużym zrozumieniem i poparciem.

Kazik ze szpitala: „Zostawili jakiś farfocel na końcu”

Po kontrowersjach związanych z koncertem muzyk zapowiedział, że ograniczy liczbę występów. Niestety, jego stan znów gwałtownie się pogorszył. Okazało się, że zabieg usunięcia wyrostka, który przeszedł kilka miesięcy temu, był wykonany nieprawidłowo.

W swoim emocjonalnym wpisie ujawnił, że przebywa na OIOM-ie.

„Zostawili jakiś farfocel na końcu. Leżę na OIOM-ie w szpitalu na Teneterce z rozpoznaniem ropowicy. Zostaję zatrzymany w szpitalu na SOR-ze. Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie. Ten ból czułem już w Łodzi. Było źle już wtedy, ale trzeba było zakończyć. Próbowałem ratować się jak mogłem, a g*wno mogłem” – relacjonował.

„Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”. Dramatyczny wpis Kazika

Kilka godzin po pierwszej wiadomości artysta przekazał jeszcze bardziej wstrząsającą aktualizację. Po wykonaniu badań lekarze poinformowali go, że jego stan był skrajnie ciężki.

„Po serii badań doktorzy powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będą mnie kroić” – napisał.

Fani natychmiast zasypali go słowami wsparcia i życzeniami zdrowia.

Tagi


Popularne newsy

Diddy wysyła do Netflix wezwanie do zaprzestania emisji filmu. Zarzuca 50 Centowi kradzież materiałów
NEWS

Diddy wysyła do Netflix wezwanie do zaprzestania emisji filmu. Zarzuca 50 Centowi kradzież materiałów

Merch Store Ozzy’ego Osbourne’a  sprzedaje koszulkę dissującą Rogera Watersa. „Another Prick in the Wall”
NEWS

Merch Store Ozzy’ego Osbourne’a  sprzedaje koszulkę dissującą Rogera Watersa. „Another Prick in the Wall”

Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mnie brzmi jak jakiś wykon od fana”
NEWS

Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mnie brzmi jak jakiś wykon od fana”

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia
NEWS

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie

Przemek Ferguson wraca i dissuje Filika: „Twój rap PDF, co dziecko dotyka”
NEWS

Przemek Ferguson wraca i dissuje Filika: „Twój rap PDF, co dziecko dotyka”

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”
NEWS

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”

Polecane

CGM
Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Dod ...

Doda królową social mediów w 2025 roku

54 minuty temu

CGM
Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofu ...

Decyzja o uczestnictwie Izraela w przyszłorocznej Eurowizji 2026 wywołała falę kontrowersji

1 godzinę temu

CGM
Członkowie Kultu o stanie zdrowia Kazika. „Jego stan jest poważny. Przebywa na OIOM-ie”

Członkowie Kultu o stanie zdrowia Kazika. „Jego stan jest poważny. Prz ...

Koncert na Teneryfie odbędzie się, ale bez lidera Kultu

1 godzinę temu

CGM
Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc t ...

Śpiewająca pisarka twierdzi, że została okradziona. A jak jest naprawdę?

3 godziny temu

CGM
Kanye West miał oskarżyć Kim o sfabrykowanie napadu w Paryżu. Jego była żona odpowiada

Kanye West miał oskarżyć Kim o sfabrykowanie napadu w Paryżu. Jego był ...

„Jak nóż wbity prosto w serce”

5 godzin temu

CGM
Nitrozyniak dissuje Boxdela, Gimpera i Wardęgę. Do sieci trafił “Diss na influencerów”

Nitrozyniak dissuje Boxdela, Gimpera i Wardęgę. Do sieci trafił “Diss ...

Jakbyśmy mieli za mało dissów osttnimi czasy

5 godzin temu