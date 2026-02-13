CGM

Kaz Bałagane wraca z singlem „Blondynki". Czy to zapowiedź nowej płyty?

Raper przerywa solową ciszę i daje fanom pierwszy sygnał, że w jego obozie znów dzieje się coś więks

2026.02.13

opublikował:

Kaz Bałagane wraca z singlem „Blondynki”. Czy to zapowiedź nowej płyty?

Po dłuższej przerwie wydawniczej Kaz Bałagane wraca na scenę z nowym singlem „Blondynki”. Raper przerywa solową ciszę i daje fanom pierwszy sygnał, że w jego obozie znów dzieje się coś większego.

Hasło „Były Brunetki, czas na Blondynki” szybko podchwycili słuchacze, a premiera utworu wywołała falę spekulacji o nadchodzącym albumie.

„Blondynki” – nowy singiel Kaza Bałagane

Nowy numer „Blondynki” to powrót do charakterystycznego stylu artysty – bezpośrednie linijki, pewność siebie i uliczny klimat, z którego znany jest Kaz Bałagane. Singiel pojawił się bez wcześniejszej, szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, co tylko podsyciło zainteresowanie fanów.

Choć raper nie ogłosił oficjalnie nowej płyty, w opisie klipu na YouTube można znaleźć informację, że utwór pochodzi z albumu zatytułowanego „FISH & TITS”.

 

