Kayah i Julia Wieniawa gwiazdami finału „Tańca z gwiazdami”

Jurorzy przygotowali wyjątkowe wyzwanie dla finalistów

2026.05.07

okokJulia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-67

Fot: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już w najbliższą niedzielę widzowie będą świadkami emocjonującego zakończenia 18. edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Wielki finał zapowiada się wyjątkowo widowiskowo, a jurorzy postawili przed uczestnikami zupełnie nowe wyzwanie, które ma podkreślić niezwykle wysoki poziom tegorocznej rywalizacji.

Cztery pary powalczą o Kryształową Kulę

Po dziesięciu tygodniach zmagań na parkiecie o zwycięstwo zawalczą cztery pary:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Finał 18. edycji określany jest przez jurorów jako jeden z najmocniejszych w historii programu. Wysoki poziom taneczny uczestników sprawił, że produkcja zdecydowała się na wprowadzenie dodatkowego elementu inspirowanego profesjonalnymi turniejami tańca towarzyskiego.

Jurorzy stawiają na klasyczny walc

Pierwsza część finału będzie poświęcona walcowi angielskiemu lub wiedeńskiemu. Tym razem jurorzy oczekują od uczestników czegoś więcej niż efektownych podnoszeń i widowiskowych trików.

Nowością w programie jest wymóg zatańczenia co najmniej 50 sekund czystego turniejowego walca bez przerwy. Oznacza to brak akrobacji, podnoszeń czy dodatkowych elementów scenicznych, które zwykle pojawiają się w choreografiach telewizyjnych.

Jak tłumaczy Iwona Pavlović, celem tego zadania jest pokazanie prawdziwych umiejętności finalistów:

„To zadanie jest uhonorowaniem spektakularnie wysokiego poziomu tego finału”.

Jurorzy chcą zwrócić uwagę na technikę tańca, pracę stóp, płynność ruchu oraz poprawną postawę uczestników.

Freestyle pełen emocji i widowiskowych choreografii

Druga część finału to tradycyjnie freestyle, czyli najbardziej wyczekiwany moment całej edycji. W tej konkurencji uczestnicy otrzymają pełną swobodę artystyczną i będą mogli zaprezentować najbardziej kreatywne układy taneczne.

To właśnie freestyle często decyduje o końcowym sukcesie, ponieważ pozwala gwiazdom pokazać emocje, charakter oraz indywidualny styl.

Ostateczny wynik finału będzie zależał od połączenia ocen jurorów oraz głosów widzów.

Kayah i Julia Wieniawa wystąpią na żywo

Finałowy odcinek uświetnią również wyjątkowe występy muzyczne. Na scenie pojawi się Kayah, która wykona utwór „Ostatni raz zatańczysz ze mną” z repertuaru Krzysztof Krawczyk. Występowi będzie towarzyszyć widowiskowa choreografia przygotowana specjalnie na tę okazję.

Drugą gwiazdą wieczoru będzie Julia Wieniawa. Jej show ma wyróżniać się nowoczesną, laserową oprawą oraz wykorzystaniem specjalnych kamer, co zapowiada spektakularny efekt wizualny.

Kiedy oglądać finał „Tańca z Gwiazdami”?

Wielki finał programu Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami zostanie wyemitowany w niedzielę o godzinie 19:55 na antenie Polsat.

Zapowiada się wieczór pełen emocji, wielkich choreografii oraz muzycznych niespodzianek, który wyłoni zwycięzców jednej z najbardziej emocjonujących edycji programu.

