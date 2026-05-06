CGM

Wojciech Baranowski zapowiada nowy album „Waniliowy” – ruszył preorder limitowanego winyla

Zmiana "szyldu" to nie tylko formalność, ale przede wszystkim symbol nowego etapu twórczości

2026.05.06

opublikował:

Baranowski 2026

Wojciech Baranowski, znany dotychczas szerokiej publiczności jako BARANOVSKI, ogłasza premierę swojego czwartego albumu studyjnego. To wyjątkowy moment w jego karierze, ponieważ płyta „Waniliowy” będzie pierwszym wydawnictwem sygnowanym jego pełnym imieniem i nazwiskiem – Wojciech Baranowski.

Zmiana szyldu to nie tylko formalność, ale przede wszystkim symbol nowego etapu twórczości. Artysta prezentuje odświeżony wizerunek oraz wyraźnie zmieniony kierunek muzyczny, który spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów.

„Waniliowy” – singiel, który otworzył nowy rozdział

Pierwszym sygnałem nadchodzących zmian był singiel „Waniliowy”, który powrócił do artysty po dwuletniej przerwie wydawniczej. Utwór od razu zwrócił uwagę słuchaczy swoją szczerością i bezkompromisowym charakterem.

W nowym utworze Wojciech Baranowski rozlicza się ze swoją dotychczasową drogą artystyczną, pokazując zarówno sukcesy, jak i trudniejsze momenty kariery, która zaowocowała licznymi złotymi i platynowymi płytami.

Popularność singla potwierdziły wyniki streamingowe – „Waniliowy” w dniu premiery trafił na okładkę oraz pierwsze miejsce playlisty New Music Friday Polska na Spotify, co stanowiło mocny start nowej ery w jego twórczości.

Kolejne utwory i rozwój nowego brzmienia

Po sukcesie „Waniliowego” artysta kontynuował nowy kierunek muzyczny, publikując kolejne utwory:

  • „Wskocz ze mną do rzeki”
  • „Uśmiech”

 

Oba single umocniły nową estetykę muzyczną Baranowskiego i jeszcze bardziej rozbudziły zainteresowanie nadchodzącym albumem. Fani zaczęli spekulować, jak będzie brzmiała cała płyta i czy artysta utrzyma obrany, bardziej alternatywny kierunek.

Album „Waniliowy” – premiera i wyjątkowa forma wydania

Nowy album Wojciecha Baranowskiego zatytułowany „Waniliowy” ukaże się już 29 maja. To wyjątkowe wydawnictwo nie tylko ze względu na zmianę artystyczną, ale również formę dystrybucji.

Płyta będzie dostępna w wersji fizycznej wyłącznie na winylu, co podkreśla jej kolekcjonerski charakter i unikalność. Taki wybór formatu może sugerować większy nacisk na analogowe brzmienie i artystyczną spójność całego projektu.

Preorder limitowanego winyla już dostępny

Wraz z zapowiedzią albumu ruszył preorder limitowanej edycji winyla „Waniliowy”. Fani mogą już zamawiać fizyczne wydanie płyty poprzez oficjalną stronę projektu: www.waniliowysklep.pl.

Limitowana wersja sprawia, że wydawnictwo staje się nie tylko muzyczną premierą, ale również przedmiotem kolekcjonerskim, który może szybko zniknąć z oferty.

Nowy rozdział w twórczości Wojciecha Baranowskiego

Zmiana pseudonimu artystycznego, nowy kierunek muzyczny oraz zapowiedź albumu „Waniliowy” wskazują na świadomą transformację w karierze artysty. Wojciech Baranowski buduje nową narrację swojej twórczości, stawiając na autentyczność, emocje i bardziej osobisty przekaz.

Wszystko to sprawia, że nadchodząca premiera jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na polskiej scenie muzycznej.

Tagi


Popularne newsy

fot. Lucyna Lewandowska
NEWS

Pol’and’Rock Festival 2026 z nowymi gwiazdami – Jurek Owsiak ogłasza kolejne zespoły

Sokół-Flintesencja-2021-@piotr_tarasewicz-@cgm.pl-5
NEWS

„Rysio, taxi driver” – rapował Sokół w klutowym kawałku WWO. Tym taksówkarzem był ojciec warszawskiego rapera

Bajorson 3
NEWS

Wydawca „Bailando” do Dawida Obserwatora: „Bajorson, nie wiem czemu, dał ci dziesięć procent, mimo, ze ja nie byłem przychylny tej decyzji”

Mata Polo G
NEWS

Znana aktorka dzięki Macie dowiedziała się, że ma spektrum autyzmu

Kalwi i remi
NEWS

Kalwi i Remi są warci grube miliony. Wyceniono ich katalog muzyczny

M.I.A.
NEWS

M.I.A. wyrzucona z trasy koncertowej Kid Cudiego. Artystka odniosła się do decyzji rapera

Britney Spears
NEWS

Britney Spears przyznała się do jazdy pod wpływem alkoholu. Zapadł wyrok

Polecane

CGM
Billie Eilish Jack Blidgland

Billie Eilish ujawnia, jak kontuzja biodra zmieniła jej życie i doprow ...

Przełomowy moment w życiu wokalistki

3 godziny temu

CGM
Banks 2026

Banks po raz pierwszy została mamą

Radosna wiadomość od Banks i Drew Snidera

3 godziny temu

CGM
Sting

Sting nie planuje przejścia na emeryturę. „Nie wypracowałem jesz ...

Artysta wciąż aktywny zawodowo mimo 74 lat

3 godziny temu

CGM
Five Finger Death Punch©Shindov_00222_FFDP_F09

Five Finger Death Punch wracają do Europy. Wielka trasa na 20-lecie i ...

Dla fanów rocka i metalu to wydarzenie obowiązkowe

6 godzin temu

CGM
Dawid Podsiadło fot. P. Tarasewicz

Dawid Podsiadło lepszy niż Oskar Cyms. Daria Zawiałow wyżej niż sanah. ...

Najczęściej grani artyści w polskim radiu w 2025 roku. Ranking OLiA Artyści od ZPAV

6 godzin temu

CGM
Justin Bieber fot. Rory Kramer

Popularnośc Biebera wystrzeliła jeszcze bardziej na streamingach po wy ...

Występ na Coachelli 2026 okazał się ogromnym sukcesem

20 godzin temu