Wojciech Baranowski zapowiada nowy album „Waniliowy” – ruszył preorder limitowanego winyla

Wojciech Baranowski, znany dotychczas szerokiej publiczności jako BARANOVSKI, ogłasza premierę swojego czwartego albumu studyjnego. To wyjątkowy moment w jego karierze, ponieważ płyta „Waniliowy” będzie pierwszym wydawnictwem sygnowanym jego pełnym imieniem i nazwiskiem – Wojciech Baranowski.

Zmiana szyldu to nie tylko formalność, ale przede wszystkim symbol nowego etapu twórczości. Artysta prezentuje odświeżony wizerunek oraz wyraźnie zmieniony kierunek muzyczny, który spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów.

„Waniliowy” – singiel, który otworzył nowy rozdział

Pierwszym sygnałem nadchodzących zmian był singiel „Waniliowy”, który powrócił do artysty po dwuletniej przerwie wydawniczej. Utwór od razu zwrócił uwagę słuchaczy swoją szczerością i bezkompromisowym charakterem.

W nowym utworze Wojciech Baranowski rozlicza się ze swoją dotychczasową drogą artystyczną, pokazując zarówno sukcesy, jak i trudniejsze momenty kariery, która zaowocowała licznymi złotymi i platynowymi płytami.

Popularność singla potwierdziły wyniki streamingowe – „Waniliowy” w dniu premiery trafił na okładkę oraz pierwsze miejsce playlisty New Music Friday Polska na Spotify, co stanowiło mocny start nowej ery w jego twórczości.

Kolejne utwory i rozwój nowego brzmienia

Po sukcesie „Waniliowego” artysta kontynuował nowy kierunek muzyczny, publikując kolejne utwory:

„Wskocz ze mną do rzeki”

„Uśmiech”

Oba single umocniły nową estetykę muzyczną Baranowskiego i jeszcze bardziej rozbudziły zainteresowanie nadchodzącym albumem. Fani zaczęli spekulować, jak będzie brzmiała cała płyta i czy artysta utrzyma obrany, bardziej alternatywny kierunek.

Album „Waniliowy” – premiera i wyjątkowa forma wydania

Nowy album Wojciecha Baranowskiego zatytułowany „Waniliowy” ukaże się już 29 maja. To wyjątkowe wydawnictwo nie tylko ze względu na zmianę artystyczną, ale również formę dystrybucji.

Płyta będzie dostępna w wersji fizycznej wyłącznie na winylu, co podkreśla jej kolekcjonerski charakter i unikalność. Taki wybór formatu może sugerować większy nacisk na analogowe brzmienie i artystyczną spójność całego projektu.

Preorder limitowanego winyla już dostępny

Wraz z zapowiedzią albumu ruszył preorder limitowanej edycji winyla „Waniliowy”. Fani mogą już zamawiać fizyczne wydanie płyty poprzez oficjalną stronę projektu: www.waniliowysklep.pl.

Limitowana wersja sprawia, że wydawnictwo staje się nie tylko muzyczną premierą, ale również przedmiotem kolekcjonerskim, który może szybko zniknąć z oferty.

Nowy rozdział w twórczości Wojciecha Baranowskiego

Zmiana pseudonimu artystycznego, nowy kierunek muzyczny oraz zapowiedź albumu „Waniliowy” wskazują na świadomą transformację w karierze artysty. Wojciech Baranowski buduje nową narrację swojej twórczości, stawiając na autentyczność, emocje i bardziej osobisty przekaz.

Wszystko to sprawia, że nadchodząca premiera jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na polskiej scenie muzycznej.