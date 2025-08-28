Szukaj
CGM

Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej"

2025.08.28

opublikował:

Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

fot. mat. pras.

Wizerunek Viki Gabor od dłuższego czasu wywołuje spore emocje. 18-letnia piosenkarka zaskakuje coraz odważniejszymi zdjęciami i stylizacjami, co dzieli jej fanów. Teraz głos w sprawie zabrała Kayah, która kilka lat temu wspólnie z Gabor nagrała przebój „Ramię w ramię”.

Kayah: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

W rozmowie z Radiem Eska Kayah nie kryła, że ma mieszane uczucia wobec kierunku, w jakim zmierza kariera młodszej koleżanki.

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. Zawsze jej gratulowałam wielkiego talentu. Tam jest ogromny potencjał, ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany” – powiedziała artystka.

„Każdy artysta musi popełniać swoje błędy”

Kayah zaznaczyła jednak, że każdy twórca ma prawo do własnych wyborów, nawet jeśli oznaczają one pomyłki.

„Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą” – dodała.

 

Viki Gabor – szybka kariera i kontrowersyjny wizerunek

Przypomnijmy, że Viki Gabor zdobyła popularność dzięki programowi „The Voice Kids” oraz zwycięstwu w Eurowizji Junior 2019. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a sama artystka regularnie pojawia się na dużych scenach i wydarzeniach muzycznych.

Od jakiegoś czasu jednak wzbudza kontrowersje – publikując śmiałe fotografie, prezentując odważne stylizacje i mocny makijaż. To właśnie ta metamorfoza stała się punktem zapalnym w dyskusji o jej przyszłości w show-biznesie.

 

Tagi


Popularne newsy

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Polecane

CGM
Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift ...

„Traylor! Tak ich nazywamy”

42 minuty temu

CGM
16-latek skazany w Niemczech za wspieranie planowanego ataku terrorystycznego na koncercie Taylor Swift

16-latek skazany w Niemczech za wspieranie planowanego ataku terroryst ...

Nastolatek, pochodzący z Syrii, miał od dawna sympatyzować z ideologią ISIS

1 godzinę temu

CGM
Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. Paul Gallagher stanął przed sądem

Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. P ...

59-latek został w lipcu formalnie oskarżony przez Scotland Yard

1 godzinę temu

CGM
Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To ...

Raper pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z gwiazdorem

1 godzinę temu

CGM
Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasis

Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasi ...

Po 30 latach Oasis nadal kryją w sobie tajemnice.

10 godzin temu

CGM
Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie konkretnie, czy siebie lubię – nie. Nienawidzę siebie”.

Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie kon ...

Lider Ich Troje gościem Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego

10 godzin temu