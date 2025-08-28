Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

fot. mat. pras.

Wizerunek Viki Gabor od dłuższego czasu wywołuje spore emocje. 18-letnia piosenkarka zaskakuje coraz odważniejszymi zdjęciami i stylizacjami, co dzieli jej fanów. Teraz głos w sprawie zabrała Kayah, która kilka lat temu wspólnie z Gabor nagrała przebój „Ramię w ramię”.

Kayah: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

W rozmowie z Radiem Eska Kayah nie kryła, że ma mieszane uczucia wobec kierunku, w jakim zmierza kariera młodszej koleżanki.

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. Zawsze jej gratulowałam wielkiego talentu. Tam jest ogromny potencjał, ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany” – powiedziała artystka.

„Każdy artysta musi popełniać swoje błędy”

Kayah zaznaczyła jednak, że każdy twórca ma prawo do własnych wyborów, nawet jeśli oznaczają one pomyłki.

„Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą” – dodała.

Viki Gabor – szybka kariera i kontrowersyjny wizerunek

Przypomnijmy, że Viki Gabor zdobyła popularność dzięki programowi „The Voice Kids” oraz zwycięstwu w Eurowizji Junior 2019. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a sama artystka regularnie pojawia się na dużych scenach i wydarzeniach muzycznych.

Od jakiegoś czasu jednak wzbudza kontrowersje – publikując śmiałe fotografie, prezentując odważne stylizacje i mocny makijaż. To właśnie ta metamorfoza stała się punktem zapalnym w dyskusji o jej przyszłości w show-biznesie.