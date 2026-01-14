Kawałek Magika z Kalibra 44 w amerykańskim serialu na Apple TV+

W drugim sezonie serialu Apple TV+, który w Polsce nosi oficjalny tytuł „Porwanie”, widzowie mogą usłyszeć kultowy utwór Magika z Kalibra 44. To nieoczekiwany, ale wyjątkowo symboliczny akcent dla fanów rodzimej sceny hip-hopowej.

Numer Magika w serialu ze Stanów Zjednoczonych

Drugi sezon serialu „Porwanie” zadebiutował 14 stycznia 2026 roku na platformie Apple TV+. Akcja nowych odcinków przenosi się do Berlina, gdzie narastające napięcia prowadzą do dramatycznych wydarzeń, w tym porwania składu metra. To właśnie w jednej z kluczowych scen słychać utwór „Plus i minus” zespołu Kaliber 44.

Co istotne, numer ten jest solowym kawałkiem Magika, pochodzącym z 1996 roku. Utwór znalazł się na legendarnym albumie „Księga tajemnicza. Prolog”, który do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych krążków w historii polskiego hip-hopu.

Polski rap w globalnej popkulturze

Obecność muzyki Kalibra 44 w amerykańskim serialu to kolejny dowód na to, że polski rap coraz częściej pojawia się w globalnym kontekście. W „Porwaniu” utwór Magika towarzyszy scenie z udziałem terrorysty, co nadaje produkcji mrocznego, autentycznego klimatu i przyciąga uwagę widzów znających twórczość legendarnego rapera.

Dla fanów Kalibra 44 i Magika to nie tylko ciekawostka, ale również symboliczne przypomnienie o ponadczasowym charakterze jego twórczości, która – mimo upływu lat – nadal rezonuje także poza granicami Polski.