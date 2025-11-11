Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaids”

Katy Perry ujawniła, że przez miesiące zmagała się z decyzją, czy wydać nowy singiel Bandaids. Piosenka porusza tematy złamanego serca i końca związku, a artystka przyznała, że bycie wrażliwą w tak osobistym utworze było dla niej trudne.

Na Instagramie Perry podziękowała fanom za wsparcie i podzieliła się emocjonalnym przesłaniem:

„Dziękuję za miłość do Bandaids. (Szczerze mówiąc) przez miesiące zmagałam się z decyzją o wydaniu tej piosenki… nawet po tylu latach bycie wrażliwym może być przerażające. Mam nadzieję, że słowa tej piosenki dotrą do kogoś, kto przechodzi przez to, co ja, i może poczuje się mniej samotny i znajdzie siłę, by iść dalej, tak jak ja.”

Kontekst osobisty Katy Perry

Katy i jej długoletni partner Orlando Bloom rozstali się w czerwcu po dziewięciu latach związku. Para ma pięcioletnią córkę Daisy. Od czasu rozstania media łączą Katy z byłym kanadyjskim premierem, Justinem Trudeau.

Teledysk do „Bandaids”

Artystka opublikowała również kulisy teledysku, który współreżyserowała wraz z Christianem Breslauerem. Wideo przedstawia sytuacje przypominające sceny z filmu Final Destination, m.in. utknięcie sznurówek na ruchomej ruchomej taśmie.