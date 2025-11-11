CGM

Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaids”

Popowa gwiazda o walce z własną wrażliwością

2025.11.11

opublikował:

Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaids”

Katy Perry ujawniła, że przez miesiące zmagała się z decyzją, czy wydać nowy singiel Bandaids. Piosenka porusza tematy złamanego serca i końca związku, a artystka przyznała, że bycie wrażliwą w tak osobistym utworze było dla niej trudne.

Na Instagramie Perry podziękowała fanom za wsparcie i podzieliła się emocjonalnym przesłaniem:

„Dziękuję za miłość do Bandaids. (Szczerze mówiąc) przez miesiące zmagałam się z decyzją o wydaniu tej piosenki… nawet po tylu latach bycie wrażliwym może być przerażające. Mam nadzieję, że słowa tej piosenki dotrą do kogoś, kto przechodzi przez to, co ja, i może poczuje się mniej samotny i znajdzie siłę, by iść dalej, tak jak ja.”

Kontekst osobisty Katy Perry

Katy i jej długoletni partner Orlando Bloom rozstali się w czerwcu po dziewięciu latach związku. Para ma pięcioletnią córkę Daisy. Od czasu rozstania media łączą Katy z byłym kanadyjskim premierem, Justinem Trudeau.

Teledysk do „Bandaids”

Artystka opublikowała również kulisy teledysku, który współreżyserowała wraz z Christianem Breslauerem. Wideo przedstawia sytuacje przypominające sceny z filmu Final Destination, m.in. utknięcie sznurówek na ruchomej ruchomej taśmie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie
NEWS

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Polecane

CGM
Rapper Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Rapper Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Raper z Harlemu odzyskuje wolność

5 godzin temu

CGM
Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Rzecznik artysty prostuje nieprawdziwe informacje

5 godzin temu

CGM
Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuje”

Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuj ...

Raperka przyznaje, że konflikty odbijają się na jej energii

5 godzin temu

CGM
Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

Ace Frehley zmarł po wypadku

5 godzin temu

CGM
Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyślijmy jej narkotyki”

Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyśli ...

Kontrowersyjne komentarze rapera wzbudzają falę krytyki w sieci

5 godzin temu

CGM
Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywa ...

Paris Jackson szczerze o konsekwencjach uzależnień

5 godzin temu