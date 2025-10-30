Szukaj
Katy Perry próbuje Ptasiego mleczka, Delicji i cukierków z alkoholem. Jedną z polskich słodkości wokalistka po prostu wypluła

Gwiazda spróbowała polskich słodyczy podczas koncertu w Krakowie

Katy Perry zaskoczyła fanów w Polsce nie tylko swoim energetycznym występem, ale też wyjątkowym gestem. Podczas koncertu 28 października w Tauron Arenie w Krakowie wokalistka postanowiła spróbować popularnych polskich słodyczy, wywołując ogromne emocje wśród publiczności.

Gwiazda testuje polskie klasyki

Na scenie przed wypełnioną po brzegi halą Katy Perry skosztowała takich przysmaków jak Prince Polo, Delicje, Ptasie mleczko oraz cukierki z alkoholem. Publiczność z zainteresowaniem obserwowała reakcje artystki na każdy z produktów.

Ptasie mleczko i Prince Polo zachwyciły Katy Perry

Choć nie wszystkie smakołyki przypadły jej do gustu, Ptasie mleczko i Prince Polo zdobyły serce wokalistki. Perry nie ukrywała zachwytu nad delikatnym smakiem tych słodyczy. — Zróbcie hałas dla Prince Polo! — krzyknęła ze sceny, co wywołało euforię wśród polskich fanów.

Delicje i cukierki z alkoholem nie zachwyciły

Nieco gorzej wypadły Delicje, które nie zrobiły na artystce większego wrażenia. Największym rozczarowaniem okazały się jednak cukierki z alkoholem – po ich spróbowaniu Katy Perry teatralnie padła na scenie i… wypluła słodycz, czym rozbawiła całą arenę.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Paweł Wysocki (@xwysocki)

Niezapomniany występ w Krakowie

Koncert w Krakowie był częścią europejskiej trasy wokalistki, a spontaniczny test polskich słodyczy dodał wydarzeniu wyjątkowego, humorystycznego charakteru. Publiczność z pewnością zapamięta ten moment na długo.

