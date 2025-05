Katarzyna Nosowska wydaje kultowy album na winylu

fot. Karol Makurat

Świetne wieści dla fanów Katarzyny Nosowskiej. 13 czerwca na rynku pojawi się winylowe wydanie jej kultowego albumu „UniSexBlues”. Wydawnictwo będzie odstępne w tym formacie po raz pierwszy.

Czwarty, solowy album Katarzyny Nosowskiej ukaże się w formacie gatefold, na podwójnym 180 gr. winylu w wersji kolorowej i czarnej. Preorder kolorowej wersji już ruszył. Do albumu został przygotowany nowy mastering, za który odpowiada Marcin Bors.

Fani czekali 18 lat

Zawartość albumu doskonale oddaje tytuł – „UniSexBlues”, na którym połączono wiele różnych gatunków, jak choćby r’n’b, disco, rock czy blues dodając do tego intymny pierwiastek w postaci tekstów i doskonałych wokali. Za kompozycje odpowiada Marcin Macuk, twórczy producent i muzyk zespołu Pogodno. Wśród gości znaleźli się m.in. Stanisław Soyka, Jarosław Treliński z Raz Dwa Trzy, saksofonista Tomasz Duda oraz muzycy japońskiej grupy Papaya Paranoia. Większość tekstów napisała oczywiście sama Nosowska, a jednym z dwóch wyjątków jest „My Faith Is Larger Than The Hills”, który jest nowoczesną interpretacją wiersza XIX-wiecznej poetki, Emily Dickinson.

– Ta płyta niesie przesłanie: ktoś, kto lubi muzykę, nie powinien się zawężać do jednego gatunku – mówi Katarzyna Nosowska. – Formuła ściśle elektroniczna jest dla mnie tematem zamkniętym. Tym razem nie wzbraniam się przed dobrym popem czy R&B, słychać też blues, rock, delikatne nawiązanie do reggae lub techno… To dowód na to, że kocham muzykę. Po prostu.

„UniSexBlues” ukazał się w 2007 r. Rok później krążek przyniósł Nosowskiej Fryderyka w kategorii Album roku muzyka alternatywna.