Kanye West wraca na scenę w Los Angeles po pięciu latach

U boku Ye wystąpi Bianca Censori?

2026.03.10

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kanye West ogłosił swój pierwszy koncert w Los Angeles od 2021 roku. Artysta powraca na scenę po swoim ostatnim występie w styczniu w Meksyku.

Szczegóły koncertu

Koncert odbędzie się 3 kwietnia 2026 roku w ikońskim SoFi Stadium. To pierwsze wydarzenie Ye w stolicy Kalifornii od czasu jego występu z Drake’em podczas charytatywnego koncertu Free Larry Hoover, który był transmitowany na Prime Video.

Promocja i wizualny styl

Materiały promocyjne do nowego koncertu pokazują, że u boku Ye wystąpi Bianca Censori,  jego żona, a sam artysta pojawi się w charakterystycznej masce Jasona Voorheesa, nadając wydarzeniu mroczny, teatralny klimat.

Odwołane koncerty i kontrowersje

Przypomnijmy, że Ye miał wystąpić w SoFi Stadium już w 2022 roku, jednak koncert został odwołany po tym, jak artysta został sfotografowany w koszulce z napisem „White Lives Matter”. Od tamtej pory jego fani w Los Angeles czekali na powrót rapera na żywo.

Oczekiwania fanów

Koncert zapowiada się na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych roku w Los Angeles, zwłaszcza dla fanów Ye, którzy od pięciu lat nie mogli oglądać go na żywo w tym mieście. Połączenie muzyki, scenografii i nietypowych kostiumów ma stworzyć wyjątkowe widowisko.

Tagi


