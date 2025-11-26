CGM

Kanye West usuwa utwór „COUSINS” ze Spotify – raper kontynuuje czyszczenie katalogu

Utwór "COUSINS", wydany pierwotnie w kwietniu, wzbudził ogromne emocje

2025.11.26

Kanye West usuwaja kolejne piosenki ze swoich kont streamingowych. Jak zauważyli fani, artysta usunął ze Spotify utwór „COUSINS”, a także wcześniejsze kontrowersyjne tracki, takie jak „WW3” oraz „HALLELUJAH”. Wszystkie te tytuły zniknęły również z Apple Music, co potwierdzają użytkownicy monitorujący jego katalog.

Informację o zniknięciu utworów jako pierwszy zauważył profil yeunrlsd, który zwrócił uwagę, że piosenek „nie ma nigdzie do znalezienia”. Co ciekawe, teledysk do „COUSINS” wciąż pozostaje dostępny, choć sam utwór zniknął z platform audio.

Kontrowersje wokół „COUSINS”

Utwór „COUSINS”, wydany pierwotnie w kwietniu, wzbudził ogromne emocje i skrajne reakcje. Raper zawarł w nim wstrząsające wyznanie dotyczące traumatycznego przeżycia z dzieciństwa. Fragment ten przyczynił się do krytyki, żartów, ale także okazał się momentem, w którym niektórzy okazali Westowi współczucie i wsparcie.

Raper A$AP Ferg skomentował to słowami:

„Kiedy ludzie zaczynają się dziwnie zachowywać, nigdy nie wiadomo, skąd bierze się problem. Wysyłam miłość, bracie, jesteś GOAT.”

Zmiana postawy artysty i spotkanie z rabinem Pinto

Usuwanie kontrowersyjnych utworów może mieć związek z niedawną przemianą Kanye Westa, w tym z jego wizytą u rabina Yoshiyahu Yosefa Pinto. Raper odbył z duchownym rozmowę, podczas której przeprosił za swoje wcześniejsze zachowania i wypowiedzi.

West powiedział wówczas:

„Czuję się naprawdę błogosławiony, że mogę tu dziś siedzieć i po prostu wziąć odpowiedzialność.”

Dodał również, że chorował i mierzył się z problemami dwubiegunowości:

„Zmagałem się z różnymi problemami bipolarnymi, które potrafiły wyolbrzymiać moje idee i sprawiać, że zapominałem o ochronie ludzi wokół mnie i samego siebie.”

Rabbi Pinto pochwalił go za próbę naprawy błędów:

„Człowieka nie definiują jego błędy, ale to, jak wybiera je naprawić. To prawdziwa siła człowieka: zdolność do powrotu, nauki i budowania mostów miłości i pokoju.”

