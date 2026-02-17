CGM

Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się kolejnej nieruchomości

To już czwarta sprzedaż nieruchomości Ye

2026.02.17

opublikował:

fot. mat. pras.

Kanye West kontynuuje serię sprzedaży swoich luksusowych nieruchomości. Najnowsza transakcja dotyczy apartamentu w Belgii, znajdującego się w prestiżowym kompleksie Kanaal pod Antwerpią.

Belgijski loft w Kanaal – szczegóły sprzedaży

Apartament, położony na drugim piętrze kompleksu Kanaal, został zaprojektowany przez uznanego projektanta Axela Vervoordta jako część konceptu „art-and-living”. Kanye West nabył w pełni umeblowane mieszkanie w 2021 roku i spędzał tam dużo czasu, współpracując z Vervoordtem i jego zespołem przy aranżacji wnętrza.

Loft ma 2 260 stóp kwadratowych, z trzema sypialniami i dwoma łazienkami. Kupujący pozostaje anonimowy, a cena sprzedaży oraz dokładna data zamknięcia transakcji nie zostały ujawnione.

Seria sprzedaży nieruchomości Kanye Westa

To już czwarta sprzedaż nieruchomości Kanye Westa od 2023 roku. Wcześniej raper sprzedał:

  • drugie z dwóch rancz w Wyoming za 14 milionów dolarów

  • apartament w Malibu kupiony za 57,3 mln USD, który sprzedano za 21 mln USD, generując dużą stratę finansową

W związku z kalifornijską nieruchomością Ye jest również uwikłany w sprawę sądową z Tony’m Saxonem, który twierdzi, że był zatrudniony jako menedżer projektu, opiekun i ochroniarz przez cały czas w Malibu. Saxon domaga się wypłaty zaległych wynagrodzeń i zamierza wezwać do zeznań Biancę Censori, żonę Kanye Westa, choć nie jest jasne, w jaki sposób jej zeznania pomogą w sprawie.

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”
NEWS

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

