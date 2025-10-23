Szukaj
Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”

„Cieszę się, że możecie zobaczyć, z czym mam do czynienia”

2025.10.23

opublikował:

North West w kontrowersyjnym stroju. Kanye West reaguje: „Powiedziałem, że ma przestać mnie prowokować”

North West, 12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian, ponownie wzbudziła emocje w mediach swoim odważnym stylem. Jej nowy wizerunek, prezentowany na TikToku, wywołał gwałtowną reakcję ojca, który rozważa kroki prawne wobec byłej żony. „Cieszę się, że możecie zobaczyć, z czym mam do czynienia” – grzmiał raper.

Kontrowersyjny wygląd North West

12-latka zaprezentowała się ze sztucznymi tatuażami na twarzy – m.in. gwiazdką pod prawym okiem i swoim imieniem na lewym policzku. Dodatkowo miała:

  • niebieskie włosy splecione w warkoczyki

  • czarną nakładkę na zębach

  • sztuczny kolczyk w nosie

  • kolorowe soczewki kontaktowe

  • wysadzane diamentami łańcuchy na szyi

North opatrzyła filmik podpisem: „Uwielbiam sztuczne kolczyki i tatuaże”. Styl córki Kim i Kanye wzbudził poruszenie w sieci, gdzie nie brakowało komentarzy wyrażających oburzenie, a niektórzy wprost sugerowali, że dziecko wymaga interwencji.

Reakcja Kanye Westa

Kanye West otwarcie skrytykował modowe wybory córki i zarzucił Kim Kardashian, że pozwala na „seksualizację” North. Raper podkreśla, że styl córki jest zbyt dojrzały i planuje działania prawne, aby chronić dziecko przed podobnymi sytuacjami w przyszłości. W nagraniu opublikowanym w sieci stwierdził:

„Powiedziałem jej, że ma natychmiast przestać prowokować mnie tym TikTokiem. Raz na zawsze. Jestem ojcem North. Nie pozwalam, by moja córka była wykorzystywana przez TikTok i przez Disneya. Wykorzystam to w sądzie.”

Kanye zwraca uwagę na problemy związane z brakiem równowagi w opiece po rozwodzie i krytykuje system, w którym większość decyzji dotyczących dzieci często należy do matek.

Kim Kardashian broni wyborów córki

Z kolei Kim Kardashian podkreśla, że North powinna mieć prawo do wyrażania siebie i eksperymentowania ze stylem, jeśli daje jej to radość i rozwija kreatywność. Kardashianka zaznacza, że chce chronić osobowość córki, pozwalając jej na swobodę w ubiorze i modzie, o ile jest to zgodne z wiekiem dziecka.

Spór między byłymi małżonkami

Ten konflikt jest kolejnym przykładem napięć między Kim Kardashian a Kanye Westem w kwestii wychowania ich dzieci. Publiczna debata wokół stylu North pokazuje, jak trudne i kontrowersyjne są decyzje rodzicielskie w życiu medialnych gwiazd.

