“Kamień z serca” Bedoesa słowo po słowie. “Ja jestem krzykiem tego pokolenia, a nie żadnym wzorem do naśladowania”

Nowy singiel łączy szczerość „Gustawa” z energią 2025 roku
Bedoes 2115 powraca z potężnym uderzeniem. Jego najnowszy utwór „Kamień z serca”, nagrany w duecie z Kubim Producentem, jest przez wielu fanów określany „drugim Gustawem” — nawiązaniem do jednego z najbardziej przełomowych, emocjonalnych singli w jego karierze.
Artysta rozlicza się tu z ośmioma latami życia w blasku reflektorów i cieniu konfliktów, również tych najgłośniejszych. W numerze słychać komentarze do medialnych afer, napięć na scenie rapowej, odejścia z SBM oraz głośnych beefów.
Bezkompromisowa spowiedź rapera
„Kamień z serca” to jeden z najbardziej osobistych numerów Bedoesa. Zamiast owijania w bawełnę — szczerość, emocjonalność, dosadny język i rozliczenie się z przeszłością. Raper odnosi się do:
-
dawnych relacji w środowisku,
-
konfliktów i prowokacji,
-
własnych błędów oraz dojrzewania,
-
presji fanów i mediów,
-
przeżyć rodzinnych i osobistych strat.
W refrenie Bedoes podkreśla gotowość do działania i radzenia sobie z konsekwencjami burzliwych wydarzeń. To manifest siły i dojrzałości, ale też obrazu człowieka, który wciąż się zmienia.
Kubi Producent: „Najważniejszy numer, jaki kiedykolwiek zrobiłem”
Współautor utworu, Kubi Producent, podkreśla, jak wyjątkowe emocje towarzyszyły powstawaniu singla. W swoich mediach społecznościowych napisał:
„Najważniejszy numer, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Całe moje serce i wszystkie emocje są tu zawarte.”
Dla duetu Bedoes & Kubi jest to kolejny znaczący moment wspólnej twórczości, potwierdzający ich miejsce w czołówce polskiego rapu.
„Kamień z serca” słowo po słowie
Takefun: Pan Bedoes, populizm pod publiczkę
Skopzzor: Panie Bedoes
Bedoes, wiadomo, jebać to od zawsze
Sentino: Bedoes, Bedopies młodszego pokolenia jest najlepszym artystą
Doda: Bedoes napisał o mnie piosenkę i bym bardzo chciała z nim
Natan Zgorzyk: Nikt tak nie potrafi zmotywować jak Bedoes
Nitrozyniak: Bo Bedoes od pięciu lat jest asłuchalny
Artur Rawicz: Za co cenisz Bedoesa? AdMa: Za charyzmę
Rafonix: Z Bedoesa mogliby GTA VI zrobić
Navcia: Bardzo lubię twórczość Bedoesa
Reporterka: Zespół Bedoes dwa tysiące sto piętnaście
Tomb: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom, pisząc na Bedoesa
Dziarma: Jestem Bedoesiarą
Jak byłem mały, marzyłem by zostać kowbojem – żywy lub martwy
Polują na mnie jakby mieli otrzymać za to nagrodę
Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę
Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek
I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB
Byłem dobrym bratem, blizna od Żaby na zawsze jest tego świadectwem
Siedem lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label
I w ani jednym procencie, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie
A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na Amen
To było już memem gdy znów rapowałem
Dziękując Ci średnio co drugi kawałek
Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem
Bo znaczyłeś dla mnie to samo co tata
I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata
Potem, punchliner zjedzony w trackach
Przez gnojonego, śmiesznego grubasa
Rzuca wers o narzeczonej, jak desperat bez żadnych zasad
I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka?
Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz
To będziesz też dla reszty świata
I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie
Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie
Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar
Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać
Co jest? (Real trap shit)
Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba
To zrobię co trzeba i trzeba teraz (I co?)
Turn up, turn up, turn up, turn up
Jest robota do zrobienia
I co?
Parę ciał do wyniesienia
I co?
Bałagan do posprzątania
I co?
Turn up, turn up, turn up, turn up
Nie ma co się opierdalać
I co?
Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba
To zrobię co trzeba i trzeba teraz (I co?)
Turn up, turn up, turn up, turn up
Jest robota do zrobienia
I co?
Parę ciał do wyniesienia
I co?
Bałagan do posprzątania
Turn up, turn up, turn up, turn up
I co?
Nie ma co się opierdalać
Nienawidzę nienawiści, ale zagryzę każdego tyrana — Borek
A jak szczekasz na Bedopsa, to módl się, by nie odszczekał ten z Gustawa
Pod krzykiem ukrywam emocje, bo wychowywała mnie babcia i mama
Nie mam bipolara, ale jak obrażasz…
(Dobra, ty też wypierdalasz)
Borek
Jeśli bycie hipokrytą oznacza bronienie swoich, to chuj mogę być nim
Hip-hop lata mnie pierdoli, a ja twardy stoję nawet w chujowej pozycji
Baśka miała fajny biust, ja mam w sobie dwa wilki
Jeden chce darzyć miłością wszystko — taką, której drugi nie otrzymał nigdy
Spoczywaj w pokoju, Leszek, Kacper, Mateusz, Sara
Robię to dla was, choćby w ryj napierdalał, to gaz pieprzowy i pała
Ja jestem krzykiem tego pokolenia, a nie żadnym wzorem do naśladowania
A jak byłem gnojem w stodole zrobiłem trzodę, ale teraz w głowie spora zmiana — Borek
Stoję na biznesie, zawsze kiedy staję na jebanej podeszwie
Będę ojcem, będę mężem, muszę zmądrzeć, ale, kurwa, nie chcę
Nowe Porsche, ale nim kręcę ciągle na rezerwie jak w dziadka Vectrze (Skrrrt)
Shout-out: Marek, Dominik i Artur
Może nie mam tylu punchy co Tomb, tylu karków co Szpaku
Tylu gitar co Chivas, tylu fanów, co Taco
Tyle fur co ma White, tylu akcji co Kaz
Ale nikt nie był bardziej jebany niż ja (Gang)
Jak jechałem na zdjęcie raperów to wziąłem ze sobą jaja i starczyło
Ale ja zawsze gotowy, co by się nie wydarzyło
Rozłożyłem kołdrę i poduszki w bagażniku
Daj mi więcej wrogów, więcej dymu
Jezu Chryste Kubi więcej beatów
Weź mi dojeb jeszcze więcej Igor
Aż mi to wszystko jebnie z gryfu
Więcej kłamstw, więcej dissów
Więcej węży, więcej lisów
I więcej plujcie mi na imię, bo wtedy najbardziej czuję, że żyję
Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba
To zrobię co trzeba i trzeba teraz (I co?)
Turn up, turn up, turn up, turn up
Jest robota do zrobienia
I co?
Parę ciał do wyniesienia
I co?
Bałagan do posprzątania
I co?
Turn up, turn up, turn up, turn up
Nie ma co się opierdalać (Let’s go)
I co?
Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba
To zrobię co trzeba i trzeba teraz (I co?)
Turn up, turn up, turn up, turn up
Jest robota do zrobienia
I co?
Parę ciał do wyniesienia
I co?
Bałagan do posprzątania
I co?
Turn up, turn up, turn up, turn up
Nie ma co się opierdalać (Let’s go)