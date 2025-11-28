“Kamień z serca” Bedoesa słowo po słowie. “Ja jestem krzykiem tego pokolenia, a nie żadnym wzorem do naśladowania”

Nowy singiel łączy szczerość „Gustawa” z energią 2025 roku

Bedoes 2115 powraca z potężnym uderzeniem. Jego najnowszy utwór „Kamień z serca”, nagrany w duecie z Kubim Producentem, jest przez wielu fanów określany „drugim Gustawem” — nawiązaniem do jednego z najbardziej przełomowych, emocjonalnych singli w jego karierze.

Artysta rozlicza się tu z ośmioma latami życia w blasku reflektorów i cieniu konfliktów, również tych najgłośniejszych. W numerze słychać komentarze do medialnych afer, napięć na scenie rapowej, odejścia z SBM oraz głośnych beefów.

Bezkompromisowa spowiedź rapera

„Kamień z serca” to jeden z najbardziej osobistych numerów Bedoesa. Zamiast owijania w bawełnę — szczerość, emocjonalność, dosadny język i rozliczenie się z przeszłością. Raper odnosi się do:

dawnych relacji w środowisku,

konfliktów i prowokacji,

własnych błędów oraz dojrzewania,

presji fanów i mediów,

przeżyć rodzinnych i osobistych strat.

W refrenie Bedoes podkreśla gotowość do działania i radzenia sobie z konsekwencjami burzliwych wydarzeń. To manifest siły i dojrzałości, ale też obrazu człowieka, który wciąż się zmienia.

Kubi Producent: „Najważniejszy numer, jaki kiedykolwiek zrobiłem”

Współautor utworu, Kubi Producent, podkreśla, jak wyjątkowe emocje towarzyszyły powstawaniu singla. W swoich mediach społecznościowych napisał:

„Najważniejszy numer, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Całe moje serce i wszystkie emocje są tu zawarte.”

Dla duetu Bedoes & Kubi jest to kolejny znaczący moment wspólnej twórczości, potwierdzający ich miejsce w czołówce polskiego rapu.

Takefun: Pan Bedoes, populizm pod publiczkę

Skopzzor: Panie Bedoes

Bedoes, wiadomo, jebać to od zawsze

Sentino: Bedoes, Bedopies młodszego pokolenia jest najlepszym artystą

Doda: Bedoes napisał o mnie piosenkę i bym bardzo chciała z nim

Natan Zgorzyk: Nikt tak nie potrafi zmotywować jak Bedoes

Nitrozyniak: Bo Bedoes od pięciu lat jest asłuchalny

Artur Rawicz: Za co cenisz Bedoesa? AdMa: Za charyzmę

Rafonix: Z Bedoesa mogliby GTA VI zrobić

Navcia: Bardzo lubię twórczość Bedoesa

Reporterka: Zespół Bedoes dwa tysiące sto piętnaście

Tomb: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom, pisząc na Bedoesa

Dziarma: Jestem Bedoesiarą

Jak byłem mały, marzyłem by zostać kowbojem – żywy lub martwy

Polują na mnie jakby mieli otrzymać za to nagrodę

Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę

Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek

I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB

Byłem dobrym bratem, blizna od Żaby na zawsze jest tego świadectwem

Siedem lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label

I w ani jednym procencie, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie

A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na Amen

To było już memem gdy znów rapowałem

Dziękując Ci średnio co drugi kawałek

Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem

Bo znaczyłeś dla mnie to samo co tata

I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata

Potem, punchliner zjedzony w trackach

Przez gnojonego, śmiesznego grubasa

Rzuca wers o narzeczonej, jak desperat bez żadnych zasad

I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka?

Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz

To będziesz też dla reszty świata

I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie

Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie

Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar

Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać

Co jest? (Real trap shit)

Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba

To zrobię co trzeba i trzeba teraz (I co?)

Turn up, turn up, turn up, turn up

Jest robota do zrobienia

I co?

Parę ciał do wyniesienia

I co?

Bałagan do posprzątania

I co?

Turn up, turn up, turn up, turn up

Nie ma co się opierdalać

I co?

Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba

To zrobię co trzeba i trzeba teraz (I co?)

Turn up, turn up, turn up, turn up

Jest robota do zrobienia

I co?

Parę ciał do wyniesienia

I co?

Bałagan do posprzątania

Turn up, turn up, turn up, turn up

I co?

Nie ma co się opierdalać

Nienawidzę nienawiści, ale zagryzę każdego tyrana — Borek

A jak szczekasz na Bedopsa, to módl się, by nie odszczekał ten z Gustawa

Pod krzykiem ukrywam emocje, bo wychowywała mnie babcia i mama

Nie mam bipolara, ale jak obrażasz…

(Dobra, ty też wypierdalasz)

Borek

Jeśli bycie hipokrytą oznacza bronienie swoich, to chuj mogę być nim

Hip-hop lata mnie pierdoli, a ja twardy stoję nawet w chujowej pozycji

Baśka miała fajny biust, ja mam w sobie dwa wilki

Jeden chce darzyć miłością wszystko — taką, której drugi nie otrzymał nigdy

Spoczywaj w pokoju, Leszek, Kacper, Mateusz, Sara

Robię to dla was, choćby w ryj napierdalał, to gaz pieprzowy i pała

Ja jestem krzykiem tego pokolenia, a nie żadnym wzorem do naśladowania

A jak byłem gnojem w stodole zrobiłem trzodę, ale teraz w głowie spora zmiana — Borek

Stoję na biznesie, zawsze kiedy staję na jebanej podeszwie

Będę ojcem, będę mężem, muszę zmądrzeć, ale, kurwa, nie chcę

Nowe Porsche, ale nim kręcę ciągle na rezerwie jak w dziadka Vectrze (Skrrrt)

Shout-out: Marek, Dominik i Artur

Może nie mam tylu punchy co Tomb, tylu karków co Szpaku

Tylu gitar co Chivas, tylu fanów, co Taco

Tyle fur co ma White, tylu akcji co Kaz

Ale nikt nie był bardziej jebany niż ja (Gang)

Jak jechałem na zdjęcie raperów to wziąłem ze sobą jaja i starczyło

Ale ja zawsze gotowy, co by się nie wydarzyło

Rozłożyłem kołdrę i poduszki w bagażniku

Daj mi więcej wrogów, więcej dymu

Jezu Chryste Kubi więcej beatów

Weź mi dojeb jeszcze więcej Igor

Aż mi to wszystko jebnie z gryfu

Więcej kłamstw, więcej dissów

Więcej węży, więcej lisów

I więcej plujcie mi na imię, bo wtedy najbardziej czuję, że żyję

Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba

To zrobię co trzeba i trzeba teraz (I co?)

Turn up, turn up, turn up, turn up

Jest robota do zrobienia

I co?

Parę ciał do wyniesienia

I co?

Bałagan do posprzątania

I co?

Turn up, turn up, turn up, turn up

Nie ma co się opierdalać (Let’s go)

I co?

Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba

To zrobię co trzeba i trzeba teraz (I co?)

Turn up, turn up, turn up, turn up

Jest robota do zrobienia

I co?

Parę ciał do wyniesienia

I co?

Bałagan do posprzątania

I co?

Turn up, turn up, turn up, turn up

Nie ma co się opierdalać (Let’s go)