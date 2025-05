KALEO z nowym albumem „Mixed Emotions” – islandzki fenomen powraca w wielkim stylu

„Mixed Emotions” – najbardziej różnorodny album w dorobku KALEO

Islandzki zespół KALEO, znany z unikalnego połączenia rocka, bluesa i folku, powraca z długo wyczekiwanym trzecim albumem studyjnym pt. „Mixed Emotions”. To najbardziej osobiste i eksperymentalne wydawnictwo w ich karierze, zawierające aż 10 utworów z pogranicza różnych gatunków muzycznych – od gitarowych hymnów, przez hip-hopowe inspiracje, aż po tradycyjną islandzką kołysankę.

Mocne otwarcie z singlem „Bloodline”

Płytę otwiera utwór „Bloodline”, w którym wokalista JJ Julius Son sięga po estetykę hip-hopu lat 90., łącząc ją z charakterystycznym, chropowatym wokalem i nowoczesną produkcją. To śmiałe otwarcie zwiastuje odważną zmianę kierunku i nowy rozdział w twórczości zespołu.

– Chciałem, by słuchacze od razu poczuli, że ten album to nowy rozdział – mówi JJ.

Znane utwory i świeże podejście do emocji

Na krążku znajdziemy również znane już single, takie jak „Back Door”, „Rock N Roller” czy melancholijny „Lonely Cowboy”. Prawdziwą perełką jest jednak utwór „Sofðu Unga Ástin Mín” – reinterpretacja tradycyjnej islandzkiej kołysanki, która porusza publiczność na całym świecie.

Album z przesłaniem – emocje bez cenzury

„Mixed Emotions” to nie tylko muzyczna podróż, ale także refleksja nad emocjami – tymi trudnymi i pięknymi. Zespół KALEO porusza tematy samotności, przemocy z użyciem broni, tęsknoty, ale też nadziei i akceptacji. To album, który zachęca do konfrontacji z własnymi uczuciami i społeczną rzeczywistością.

Produkcja na światowym poziomie

Producentami albumu są zdobywcy Grammy – Eddie Spear (Zach Bryan) i Shawn Everett (The Killers), a także sam JJ Julius Son. Nagrania odbywały się w prestiżowym Blackbird Studio w Nashville, podczas przerw między kolejnymi etapami światowej trasy koncertowej zespołu.

KALEO – globalny sukces i miliardy streamów

Zespół KALEO może pochwalić się ponad 4 miliardami streamów, światowym hitem „Way Down We Go” (ponad 1,3 miliarda odtworzeń) oraz wyprzedanymi koncertami na takich legendarnych scenach jak Wembley i Red Rocks. Ich trasa „Fight or Flight” objęła niemal 100 występów w 22 krajach.

Lista utworów z albumu „Mixed Emotions”:

Bloodline

USA Today

Rock N Roller

Run No More

Back Door

Lonely Cowboy

The Good Die Young

Legacy

Memoirs

Sofðu Unga Ástin Mín