Kaiser Chiefs uczcili 20-lecie debiutu

fot. mat. pras.

W ramach świętowania 20. rocznicy wydania debiutanckiego albumu „Employment”, Kaiser Chiefs przygotowali trzy nowe, poszerzone edycje nazwane „China Anniversary”.

Wersja 1LP została wytłoczona na białym winylu i zawiera dodatkowy utwór „Take My Temperature”. Wersja 2LP to aż 15 bonusowych utworów, w tym piosenki ze strony B i z singli, a także dwa niepublikowane wcześniej utwory, które będą dostępne jedynie w tym formacie. Edycja 3CD poza oryginalnym albumem zawiera aż 40 dodatkowych nagrań, w tym niepublikowane wcześniej wersje demo, remiksy, utwory wykonywane podczas sesji radiowych oraz wybór nagrań koncertowych, dokumentujących błyskawiczny awans zespołu od występów w klubach w Leeds po główne sceny dużych festiwali. Album został zremasterowany w Abbey Road Studios, a materiał dodatkowy został wyselekcjonowany przez samych muzyków.

Wydany w maju 2005 r. album „Employment” dotarł do drugiego miejsca listy najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii. Krążek utrzymywał się w Top 40 przez 17 miesięcy. Jego nakład przekroczył 2,1 mln egzemplarzy, co pozwoliło mu uzyskać status siedmiokrotnej platyny. Wydawnictwo osiągnęło sukcesy w wielu innych europejskich krajach, a takie utwory jak „Oh My God”, „I Predict A Riot”, „Everyday I Love You Less And Less” oraz „Modern Way” zapewniły mu długowieczność. Żywiołowe koncerty ugruntowały status Kaiser Chiefs jako grupy, którą obowiązkowo trzeba zobaczyć na żywo i pozwoliły zgromadzić grono lojalnych fanów, którzy towarzyszą grupie do dziś.

„Świętujemy 20-lecie płyty i zapraszamy wszystkich”

– 20 lat temu ukazał się zupełnie nowy utwór zupełnie nowego zespołu. „I Predict A Riot’” zapoczątkowało coś naprawdę wyjątkowego dla grupy muzyków z Leeds. Wydany chwilę później album „Employment” odmienił nasze życia i od 2005 r. towarzyszy milionom innych. W 2025 r. świętujemy 20-lecie tej płyty i zapraszamy wszystkich. Świętujmy razem pierwszą dekadę XXI w., coraz mniejsze zaangażowanie ludzi w cokolwiek i marynarki w paski przejmujące świat – ​komentują muzycy Kaiser Chiefs

Formacja Kaiser Chiefs powstała w Leeds w 2000 r. i do dziś uchodzi za jeden z najbardziej ekscytujących i konsekwentnych zespołów swojego pokolenia. Na jego czele stoi charyzmatyczny Ricky Wilson, a skład uzupełniają basista Simon Rix, gitarzysta Andrew „Whitey” White, klawiszowiec Nick „Peanut” Baines oraz perkusista Vijay Mistry. Zespół ma na koncie osiem albumów studyjnych (w tym dwa notowane na szczycie UK Charts), dziewięć singli w Top 40 (w tym naturalnie hit numer 1 – „Ruby”, który przyniósł grupie trzy nagrody BRIT). Kaiser Chiefs koncertowali u boku U2, Foo Fighters i Green Day. Łączna sprzedaż ich płyt przekroczyła już 8 mln egzemplarzy.