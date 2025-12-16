CGM

Kafar ostro komentuje koszmarny sezon Legii: „Banda jeb***ch nieudaczników"

Mocne komentarze po ostatnim meczu

2025.12.16

opublikował:

Kafar ostro komentuje koszmarny sezon Legii: „Banda jeb***ch nieudaczników”

fot. P. Tarasewicz

Dramatyczna porażka Legii

Legia Warszawa przegrała u siebie 0:1 z Piastem Gliwice, zapisując się w historii klubu w najgorszy możliwy sposób. Na stadion przy Łazienkowskiej przyszło około 17 tysięcy kibiców, ale do końcowego gwizdka dotrwała niespełna połowa. W 83. minucie Michał Chrapek strzelił gola dla Piasta, co wielu fanów uznało za moment kończący ich cierpliwość i opuścili trybuny.

Kafar Dixon37 komentuje

Do wydarzeń odniósł się również Kafar Dixon37, publikując wyjątkowo ostry komentarz w mediach społecznościowych:

„Nie zasługujecie na Legię. Banda j**nych nieudaczników. Od A do Z. Mam nadzieję, że teraz odczujecie na własnej skórze, co znaczy Legia dla Warszawy”.

Kibic i artysta

Kafar jest nie tylko raperem, ale również zagorzałym kibicem stołecznego klubu. W przeszłości mogliśmy go zobaczyć w programie „Skazany na Legię”. Ma na koncie utwór „Jedno miasto, jeden klub” oraz występ razem z Hemp Gru przed meczem Legii z Den Haag.

