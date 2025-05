Kaczy jest wściekły. „J***ć was k***y”

fot. mat. pras.

Poprzedni rok przyniósł dwa featuringi Kaczego – „To my” u Onara oraz nagrany z Siekanem „Hit dla ulic”. Na materiał sygnowany przez samego Kaczego fani czekają jednak od 2022 r. Dobra wiadomość brzmi: oczekiwanie dobiega końca.

29 maja w internecie pojawi się nowy singiel weterana warszawskiej sceny. Raper deklaruje, że w kawałku „Pruj się” nie będzie miło. – Jest to numer dla tych wszystkich je****ch pismaków, portali, które zrobiły sobie sensację z moich delikatnych problemów. Nie mając bladego pojęcia, co się tak naprawdę dzieje, wypisywali te wszystkie bzdury na mój temat. Nie mogłem również zapomnieć o tych zas***ych internetowych pr***pach, co nie mają swojego życia i hejtuja dla zabawy. J***ć was k***y – zapowiada raper.

Na czym polegają problemy Kaczego?

Artystę aresztowano w połowie 2023 r. Kaczy był oskarżony o udział w grupie przestępczej przemycającej narkotyki z Hiszpanii do Polski. Latem ubiegłego roku twórca komentował swoją sytuację w następujący sposób: – Stoję pod jakimiś tam zarzutami. Te, które były w mediach, to są zarzuty całej grupy przestępczej. Ja mam tam jakiś malutki udział, o co pomawia mnie mały świadek koronny. Nie ma na to żadnych dowodów, są tylko pomówienia jednego świadka. Po roku uchylili mi areszt za poręczeniem majątkowym i tyle. Teraz zaczęły się sprawy, więc jeżdżę na sprawy. To będzie trwało i trwało.