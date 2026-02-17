Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu

Ubiegły rok był dla Kaczora intensywny i trudny pod względem osobistym – raper miał zmagać się z uzależnieniem i przebywać w ośrodkach terapeutycznych. W tym czasie usunął z twarzy kilka małych tatuaży, które miał blisko oczu – w tym krzyżyk i dwie nutki.
Po dłuższej ciszy artysta opublikował zdjęcie z podpisem:
„Witajcie po ‚osiemnastu’ latach przyjaciele. Depesza brzmi następująco… Widzimy się za kilka miesięcy ze zdwojoną siłą.”
Decyzja o pozbyciu się tatuaży z twarzy często wiąże się z chęcią zmiany wizerunku lub nowym etapem w życiu zawodowym i prywatnym. Usuwanie tatuaży to proces, który zwykle odbywa się przy użyciu laseroterapii, wymagającej kilku sesji i czasu na regenerację skóry. Metoda ta rozbija pigment tuszu, który z czasem blednie i znika, choć efekt zabiegu zależy od wielkości, koloru i wieku tatuażu.