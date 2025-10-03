Kacper i Dawidzior powracają z singlem „Ostatnie widzenie” – HTA w pełnym składzie po 10 latach

Zespół HTA po dekadzie milczenia prezentuje nowy utwór – „Ostatnie widzenie”. W singlu bierze udział Dawidzior, który po 9 latach spędzonych w więzieniu ponownie dołączył do składu. Premiera utworu ma miejsce w ramach promocji nadchodzącego albumu „Eter”.

HTA – powrót po latach

HTA, założony w 2005 roku w Nowym Sączu, to jeden liczących się składów na polskiej scenie hip-hopowej. Po latach nieobecności, zespół powraca z nowym materiałem, pokazując, że mimo upływu czasu, ich muzyka nadal ma siłę oddziaływania.

Dawidzior – powrót na scenę

Dawidzior, który po 9 latach spędzonych w więzieniu wyszedł na wolność w lipcu 2025 roku, ponownie dołącza do HTA. Jego obecność w zespole to symboliczne zakończenie pewnego etapu i początek nowego rozdziału w historii grupy.

Singiel „Ostatnie widzenie”

„Ostatnie widzenie” to pierwszy wspólny utwór HTA w pełnym składzie od 10 lat. Singiel jest zapowiedzią nadchodzącego albumu „Eter”, który ma swoją premierę 28 listopada 2025 roku. Preorder płyty dostępny jest na stronie preorderkacperhta.pl.

Oczekiwania wobec albumu „Eter”

Fani HTA z niecierpliwością czekają na premierę „Eteru”. Zespół zapowiada, że album będzie kontynuacją ich dotychczasowej twórczości, łącząc klasyczny styl z nowoczesnymi brzmieniami. „Eter” ma być muzycznym powrotem do korzeni, ale także krokiem naprzód w rozwoju grupy.