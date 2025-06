Kabe żegna się w nowym klipie

fot. @bialoowas

Po półtorarocznej przerwie od ostatniego wspólnego wydawnictwa, duet Kabe & Opiat zaprezentował słuchaczom nowy album „Widok na morze”. Płyta jest już w całości dostępna we wszystkich serwisach streamingowych. Nowym singlem promującym wydawnictwo jest zilustrowany teledyskiem kawałek „Bye, bye”. „Niestety tu nie mogę zostać, bo mam ważne sprawy na miejscu” – słyszymy w pierwszej zwrotce kawałka.

Na płycie gościnnie Alberto, vkie, Okekel i Mr Polska

Kabe to jeden z najciekawszych przedstawicieli młodej fali polskiego rapu, który swoją rozpoznawalność zawdzięcza głównie ulicznej charyzmie przenikającej się z refleksją i nostalgią, ale w jego dyskografii nie brakuje także energetycznych, klubowych utworów. Mimo młodego wieku na swoim koncie ma już kilka solowych albumów oraz projekty stworzone we współpracy z Miszelem czy Assterem. Od dłuższego czasu raper współpracuje głównie z producentem Opiatem i to właśnie, jako druga część duetu, jest autorem całości muzyki na albumie „Widok na morze”.

Na to wydawnictwo składa się 16 zróżnicowanych pod kątem treści i brzmienia utworów, wśród których znalazły się m.in. single „Casablanca”, „Quattro” i „Materac” z gościnnym udziałem Alberto. Oprócz tego na płycie usłyszymy także zwrotki vkiego, Okekela i Mr. Polski.