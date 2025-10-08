Szukaj
Kabe ostro o polskich raperach: „Większość jest fałszywa i nie jest w porządku”

Kabe wraca po przerwie i mówi wprost o scenie rapowej

Po długiej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi Kabe wrócił do udzielania wywiadów. W rozmowie z Marcinem Misztalskim dla Newonce raper otworzył się na temat polskiego środowiska hip-hopowego, które – jak przyznał – mocno go rozczarowało.

Artysta znany z bezkompromisowych tekstów stwierdził, że polska scena rapowa jest pełna fałszu i pozornej koleżeńskości. Jego zdaniem, wielu raperów udaje „prawdziwych ziomków”, a w rzeczywistości kierują się tylko interesem i korzyścią.

„Raperzy są fałszywi” – szczere słowa Kabe

Kabe nie owijał w bawełnę, mówiąc o swoich doświadczeniach w branży. Raper przyznał, że pomimo chęci współpracy i wsparcia innych artystów, często spotykał się z brakiem wdzięczności i lojalności.

„Większość raperów nie jest w porządku. Mówią jedno, robią drugie. W branży liczy się interes, nie przyjaźń” – wyznał Kabe w wywiadzie.

Podkreślił również, że po latach kariery zrozumiał, że musi lepiej dobierać ludzi, z którymi pracuje.

Kabe o samotności i rozczarowaniu w branży

W trakcie swojej nieobecności na scenie, spowodowanej problemami zdrowotnymi, Kabe zauważył, że gdy przestał być „na topie”, większość znajomych z branży po prostu o nim zapomniała. Jak mówi, to doświadczenie otworzyło mu oczy na to, kto naprawdę jest szczery, a kto tylko udaje wsparcie, gdy to się opłaca.

Raper podkreśla, że dziś bardziej niż kiedykolwiek ceni autentyczność i prawdziwe relacje, a muzykę traktuje jako szczere narzędzie wyrazu, nie sposób na rozgłos.

Kabe zapowiada nowe muzyczne otwarcie

Kabe pracuje obecnie nad nowymi projektami, które – jak zapowiada – będą jeszcze bardziej osobiste i dojrzałe. Artysta chce tworzyć muzykę bez kalkulacji i bez względu na opinie środowiska.

