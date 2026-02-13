JWP/BC z prapremierą nowego albumu. Koncert w klubie Oczki i 20-lecie „Klasyka” BC

Kultowy skład JWP/BC wraca z nową płytą i zapowiada jej prapremierę na żywo. Już 21 marca w warszawskim klubie Oczki odbędzie się wyjątkowy koncert, podczas którego fani usłyszą premierowy materiał jeszcze przed oficjalną datą wydania. Sam album trafi do sprzedaży trzy tygodnie później – w pierwszej połowie kwietnia.

To będzie mocne otwarcie wiosny dla wszystkich miłośników klasycznego warszawskiego rapu.

Nowa płyta JWP/BC – powrót po latach

Ostatni wspólny projekt JWP/BC, album „Koledzy”, ukazał się w czerwcu 2020 roku i został zmiksowany w mixtape’owej formule przez Falcon1. W kolejnych latach członkowie ekipy – Kosi, Ero, Siwers i Łajzol – skupili się na solowych projektach oraz współpracach poza macierzystym składem.

W grudniu 2025 roku warszawska formacja niespodziewanie opublikowała singiel „Ostatni z gatunku / Les derniers de l’espèce”. W utworze gościnnie pojawił się Akhenaton z legendarnej grupy IAM, a także Relo oraz kolektyw Just Music Beats. Choć numer nie trafi na nadchodzący album, skutecznie rozbudził apetyt fanów na nowy krążek.

Produkcja oparta na własnych fundamentach

Nowy album JWP/BC powstawał zarówno w Warszawie, jak i podczas licznych wyjazdów zespołu. Co istotne, materiał w dużej mierze opiera się na wewnętrznych zasobach producenckich ekipy. Za muzykę odpowiadają m.in. Szczur, Siwers oraz Falcon1.

To powrót do korzeni i brzmienia budowanego na autorskiej wizji – bez kalkulacji, za to z charakterystycznym dla JWP/BC klimatem.

21 marca – prapremiera w klubie Oczki

Prapremierowy koncert odbędzie się 21 marca w warszawskim klubie Oczki. Tego wieczoru JWP/BC zaprezentują lwią część nowego materiału, a także największe bangery ze swojego repertuaru.

Wydarzenie będzie miało dodatkowy, symboliczny wymiar – artyści zamkną jubileuszową trasę z okazji 20-lecia albumu „Klasyka” Bez Cenzury. To ostatnia okazja, by zobaczyć na scenie Erosa, Siwersa i Łajzola z tym kultowym materiałem w ramach rocznicowego świętowania.

20-lecie „Klasyka” – finał jubileuszowej trasy

Obchody 20-lecia „Klasyka” to ważny moment dla fanów klasycznego warszawskiego rapu. Album na stałe zapisał się w historii polskiej sceny hip-hopowej, a jubileuszowa trasa była symbolicznym powrotem do fundamentów brzmienia JWP/BC.

Koncert 21 marca będzie więc nie tylko prapremierą nowej płyty, ale także definitywnym zamknięciem rocznicowego rozdziału w historii składu.