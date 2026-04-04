JWP/BC prezentuje tytułowy singiel i pełną tracklistę nowego albumu „JWP KREW”

Album „JWP KREW” powstawał zarówno w Warszawie, jak i podczas licznych wyjazdów zespołu. Większość produkcji muzycznej została wykonana wewnętrznie przez członków grupy – Szczura, Siwersa oraz DJ-a Falcon1. Oprawą graficzną oraz okładką zajęło się studio Full Metal Jacket, dbając o spójność wizualną z koncepcją albumu.
Nowy krążek zawiera kilkanaście premierowych numerów nagranych na przestrzeni ostatnich kilku lat, co czyni go wyjątkowym przeglądem dorobku i ewolucji zespołu.
Preorder i wydania specjalne
Album będzie dostępny w preorderze do 17 kwietnia 2026 roku. Fani będą mogli zamówić wersje CD, kaset magnetofonowych oraz specjalny merch, w tym koszulki, bluzy i czapki. Wszystkie produkty można zamawiać pod tym linkiem: preorder.pl/jwp-krew
TracklistA nowego albumu „JWP KREW”
Kilka dni przed premierą warszawska grupa opublikowała kompletną listę utworów, które znajdą się na albumie:
- Intro
- JWP Krew
- W ciemno
- Statyw freestyle
- Birdman
- My umiemy tylko tak
- G skit
- WNTM ft. Biak/Qzyn
- Uniwersytet
- Jadę
- Życie wygodne
- Maszyneria skit
- Głodny kot
- Przez rap ft. PRO8L3M
- Hossa
- Poltergeist
Bonusy:
17. Z nimi
18. Z nimi remix
Tracklista pokazuje różnorodność brzmień – od klasycznych braggadocio rapowych zwrotek po bardziej refleksyjne utwory, a także współpracę z gośćmi takimi jak PRO8L3M czy Biak/Qzyn.