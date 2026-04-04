JWP/BC prezentuje tytułowy singiel i pełną tracklistę nowego albumu „JWP KREW”

Album będzie dostępny w preorderze do 17 kwietnia

2026.04.04

Foto: @bartekm

Album „JWP KREW” powstawał zarówno w Warszawie, jak i podczas licznych wyjazdów zespołu. Większość produkcji muzycznej została wykonana wewnętrznie przez członków grupy – Szczura, Siwersa oraz DJ-a Falcon1. Oprawą graficzną oraz okładką zajęło się studio Full Metal Jacket, dbając o spójność wizualną z koncepcją albumu.

Nowy krążek zawiera kilkanaście premierowych numerów nagranych na przestrzeni ostatnich kilku lat, co czyni go wyjątkowym przeglądem dorobku i ewolucji zespołu.

Preorder i wydania specjalne

Album będzie dostępny w preorderze do 17 kwietnia 2026 roku. Fani będą mogli zamówić wersje CD, kaset magnetofonowych oraz specjalny merch, w tym koszulki, bluzy i czapki. Wszystkie produkty można zamawiać pod tym linkiem: preorder.pl/jwp-krew

TracklistA nowego albumu „JWP KREW”

Kilka dni przed premierą warszawska grupa opublikowała kompletną listę utworów, które znajdą się na albumie:

  1. Intro
  2. JWP Krew
  3. W ciemno
  4. Statyw freestyle
  5. Birdman
  6. My umiemy tylko tak
  7. G skit
  8. WNTM ft. Biak/Qzyn
  9. Uniwersytet
  10. Jadę
  11. Życie wygodne
  12. Maszyneria skit
  13. Głodny kot
  14. Przez rap ft. PRO8L3M
  15. Hossa
  16. Poltergeist

Bonusy:
17. Z nimi
18. Z nimi remix

Tracklista pokazuje różnorodność brzmień – od klasycznych braggadocio rapowych zwrotek po bardziej refleksyjne utwory, a także współpracę z gośćmi takimi jak PRO8L3M czy Biak/Qzyn.

