JWP/BC łączą siły z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats – historyczna kooperacja Warszawy i Marsylii w hip-hopie

2025.12.15

JWP/BC łączą siły z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats – historyczna kooperacja Warszawy i Marsylii w hip-hopie

Warszawsko-marsylska współpraca JWP/BC z Akhenatonem z legendarnej grupy IAM, Relo i ekipą producencką Just Music Beats to prawdziwy przełom w europejskim hip-hopie. To pierwsza w historii kolaboracja łącząca sceny hip-hopowe dwóch ważnych miast muzycznych – Warszawy i Marsylii. Projekt pokazuje, że polski rap potrafi współpracować z legendami francuskiego hip-hopu, tworząc nowe brzmienia i przekraczając granice krajowe.

Nowy singiel JWP/BC – połączenie Warszawy i Marsylii

Singiel stworzony przy współpracy z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats łączy charakterystyczne brzmienie francuskiego południa z warszawskim stylem rapowym. Produkcja wyróżnia się oryginalnym flow, mocnymi beatami i transgranicznym klimatem, który podkreśla, że polski hip-hop jest otwarty na innowacyjne kolaboracje z Europą.

Teledysk zrealizowany w dwóch miastach

Za teledysk odpowiadała ekipa Humano Mexicano, która nagrała ujęcia zarówno w Warszawie, jak i Marsylii. Wideo ukazuje codzienne życie uliczne obu miast, energię scen hip-hopowych oraz fragmenty koncertów. W klipie występują również Saïd i Shurk’n z IAM, podkreślając marsylskie korzenie projektu i autentyczność współpracy.

Limitowane wydania winylowe i kaseta magnetofonowa

Nowy singiel jest już dostępny na platformach streamingowych, takich jak Spotify i YouTube, ale dla kolekcjonerów przygotowano także limitowane wydania fizyczne – winyl oraz kasetę magnetofonową. Wydawnictwa powstały we współpracy z Andrew Funk’B Records i Hip Hop Headz, a za oprawę graficzną odpowiada Isok.

  • Pre-order w Polsce: hiphopheadz.pl

  • Pre-order we Francji: jmbeats.shop

