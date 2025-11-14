CGM

Już jest – długo wyczekiwany zapis wyjątkowego koncertu Dawida Podsiadło i Artura Rojka podczas ZORZY w Katowicach

Dziś premierę ma długo wyczekiwany zapis wyjątkowego koncertu Dawida Podsiadło i Artura Rojka podczas festiwalu ZORZA w Katowicach. Wydarzenie zgromadziło prawie 50 tysięcy fanów, a artyści połączyli swoje muzyczne światy, sięgając po największe przeboje zespołu Myslovitz.

Koncerty w ramach ZORZY są jedyne w swoim rodzaju – unikalne i niepowtarzalne. Choć nie można ich przeżyć ponownie, wyjątkową atmosferę udało się zachować dzięki wydaniu albumu live, który zawiera 14 utworów. To pamiątka zarówno dla artystów, jak i dla fanów, pozwalająca powrócić do niezapomnianych emocji.

Dawid Podsiadło podkreślał:

„Zagranie tych utworów z Panem Arturem to było dla mnie wielkie przeżycie. Najbardziej cieszy mnie fakt, że nie tylko dla mnie – cała ekipa i publiczność czuła tę magię. Finałowy koncert w Katowicach został zarejestrowany i taka forma pamiątki zostanie z nami na zawsze. Koncertowe albumy to cudowna pocztówka – pięknie będzie do niej wracać.”

Artur Rojek dodał:

„Występy z Dawidem i fantastycznymi muzykami na ZORZY były niesamowitą przygodą. Jednorazowy projekt dodawał wszystkiemu jeszcze więcej frajdy i poczucia wyjątkowości. Finał w Katowicach miał dla mnie szczególne znaczenie – to miasto jest dla mnie wyjątkowe. Mam nadzieję, że dzięki tej płycie wszyscy wrócimy do emocji tamtych koncertów.”

Zespół i aranżacje utworów Myslovitz

Na scenie towarzyszyli im: Aga Bigaj, Magdalena Kordylasińska-Pękala, WaluśKraksaKryzys, Aleksander Świerkot, Tomasz Skórka i Łukasz Moskal. Aranżacje znanych przebojów zespołu Myslovitz zyskały nowe brzmienie, dzięki czemu każdy utwór zabrzmiał świeżo, zachowując jednak ponadczasowy charakter.

Tracklista albumu live:

  1. Nienawiść

  2. Nocnym pociągiem aż do końca świata

  3. Sprzedawcy marzeń

  4. Chłopcy

  5. Mieć czy być

  6. Chciałbym umrzeć z miłości

  7. Kraków

  8. Scenariusz dla moich sąsiadów

  9. Peggy Brown

  10. My

  11. Alexander

  12. Z twarzą Marilyn Monroe

  13. Dla Ciebie

