Justyna Steczkowska zakończyła współpracę z wieloletnim menedżerem. „Nieprawidłowości finansowe”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Justyna Steczkowska zakończyła współpracę ze swoim dotychczasowym menedżerem, Łukaszem Wojtanowskim, właścicielem firmy Royal Concert. Decyzja ta wynikała z nieprawidłowości finansowych oraz problemów z dokumentacją i realizacją umów, które wyszły na jaw w ostatnich miesiącach. Obecnie funkcję menedżera gwiazdy pełni jej syn, Leon Myszkowski, reprezentujący firmę LM Company.

Problemy z Royal Concert

Firma Royal Concert kilkukrotnie znalazła się w centrum skandalu w ostatnich latach. W 2024 roku odwołano koncerty „Christmas Time”, a rok później także „The Merry Christmas Show”. Wiele osób, które zakupiły bilety, zgłaszało trudności z uzyskaniem zwrotu pieniędzy. W internecie powstała nawet grupa na Facebooku „Poszkodowani przez Royal Concert”, gdzie fani i klienci dzielili się swoimi doświadczeniami.

Łukasz Wojtanowski, jako dotychczasowy menedżer Justyny Steczkowskiej, odpowiadał za sprawy zawodowe artystki. Jednak odkryte nieprawidłowości finansowe oraz błędy w dokumentacji doprowadziły do zakończenia współpracy.

Nowy menedżer – syn Justyny Steczkowskiej

Obecnie menedżerem Steczkowskiej jest jej syn, Leon Myszkowski, który prowadzi firmę LM Company. W mediach społecznościowych artystki firma ta jest przedstawiana jako management i booking koncertowy.

Pod koniec listopada na grupie „Poszkodowani przez Royal Concert” pojawił się zrzut ekranu wiadomości od Leona Myszkowskiego. W wiadomości informuje on, że współpraca z Łukaszem Wojtanowskim i jego bratem Michałem została zakończona z powodu błędów w dokumentacji, niedotrzymywania warunków umów oraz nieprawidłowości finansowych.

Leon Myszkowski zachęca również osoby, które nie odzyskały pieniędzy za bilety, do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów w związku z działalnością Royal Concert i MW Production.

Intensywny rok artystyczny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska ma za sobą niezwykle pracowity rok. W pierwszej połowie 2025 roku wystąpiła w finale Eurowizji, prezentując spektakularny show do przeboju „Gaja”. Później pojawiła się na Polsat Hit Festiwalu, a jesienią intensywnie koncertowała w całej Polsce. Rok zakończyła jako jedna z gwiazd „Sylwestra z Dwójką”, gdzie mogła liczyć na wsparcie swojego syna zarówno na scenie, jak i za kulisami.

Zmiana menedżera to dla Steczkowskiej kolejny krok w profesjonalnym zarządzaniu karierą, który ma zapewnić większą kontrolę nad sprawami finansowymi i organizacyjnymi.