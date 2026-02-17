Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”

fot. mat. pras.

Justyna Steczkowska od lat nie zasiada na kanapie w talk show Kuby Wojewódzkiego. Choć program cieszy się ogromną popularnością i od ponad dwóch dekad gości największe gwiazdy polskiego show-biznesu, wokalistka konsekwentnie odmawia udziału. W najnowszym wywiadzie artystka ujawniła powody tej decyzji i wróciła do dawnego konfliktu z dziennikarzem.

Dlaczego Justyna Steczkowska nie bywa w programie Kuby Wojewódzkiego?

Program „Kuba Wojewódzki” słynie z ostrego humoru, ironii i bezpośrednich komentarzy prowadzącego. Taka forma rozrywki nie wszystkim jednak odpowiada. Jak przyznała Steczkowska w rozmowie z Żurnalistą, między nią a Wojewódzkim doszło przed laty do nieporozumienia, które na długo wpłynęło na ich relacje.

Artystka wyjaśniła, że nie odpowiada jej styl „podszczypywania” gości przez dziennikarza. Początkowo ignorowała złośliwe uwagi, jednak w pewnym momencie sytuacja przekroczyła granicę.

Komentarz o rodzinie był punktem zwrotnym

Jak relacjonowała wokalistka, konflikt zaostrzył się, gdy w mediach pojawiły się zdjęcia jej domu wykonane z góry. Wojewódzki miał skomentować tę sytuację w sposób, który — zdaniem artystki — uderzał nie tylko w nią, ale również w jej rodzinę.

To właśnie ten moment okazał się przełomowy. Steczkowska przyznała, że poczuła się dotknięta i postanowiła zareagować.

Ostra rozmowa telefoniczna i koniec publicznych uszczypliwości

Wokalistka nie zdecydowała się na publiczną polemikę, lecz bezpośredni kontakt. Zadzwoniła do Wojewódzkiego i jasno określiła swoje stanowisko. Jak wspominała, była stanowcza i konkretna, zapowiadając, że nie pozwoli na kolejne komentarze uderzające w nią lub jej bliskich.

Po tej rozmowie – jak twierdzi artystka – sytuacja uległa zmianie. Dziennikarz miał wycofać się z ataków, a ich relacja nabrała bardziej zdystansowanego charakteru. Steczkowska podkreśliła jednak, że od tamtej pory nie przyjmuje zaproszeń do programu.