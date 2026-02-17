CGM

Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”

Justyna Steczkowska ujawniła kulisy konfliktu z Kubą Wojewódzki

2026.02.17

opublikował:

Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”

fot. mat. pras.

Justyna Steczkowska od lat nie zasiada na kanapie w talk show Kuby Wojewódzkiego. Choć program cieszy się ogromną popularnością i od ponad dwóch dekad gości największe gwiazdy polskiego show-biznesu, wokalistka konsekwentnie odmawia udziału. W najnowszym wywiadzie artystka ujawniła powody tej decyzji i wróciła do dawnego konfliktu z dziennikarzem.

Dlaczego Justyna Steczkowska nie bywa w programie Kuby Wojewódzkiego?

Program „Kuba Wojewódzki” słynie z ostrego humoru, ironii i bezpośrednich komentarzy prowadzącego. Taka forma rozrywki nie wszystkim jednak odpowiada. Jak przyznała Steczkowska w rozmowie z Żurnalistą, między nią a Wojewódzkim doszło przed laty do nieporozumienia, które na długo wpłynęło na ich relacje.

Artystka wyjaśniła, że nie odpowiada jej styl „podszczypywania” gości przez dziennikarza. Początkowo ignorowała złośliwe uwagi, jednak w pewnym momencie sytuacja przekroczyła granicę.

Komentarz o rodzinie był punktem zwrotnym

Jak relacjonowała wokalistka, konflikt zaostrzył się, gdy w mediach pojawiły się zdjęcia jej domu wykonane z góry. Wojewódzki miał skomentować tę sytuację w sposób, który — zdaniem artystki — uderzał nie tylko w nią, ale również w jej rodzinę.

To właśnie ten moment okazał się przełomowy. Steczkowska przyznała, że poczuła się dotknięta i postanowiła zareagować.

Ostra rozmowa telefoniczna i koniec publicznych uszczypliwości

Wokalistka nie zdecydowała się na publiczną polemikę, lecz bezpośredni kontakt. Zadzwoniła do Wojewódzkiego i jasno określiła swoje stanowisko. Jak wspominała, była stanowcza i konkretna, zapowiadając, że nie pozwoli na kolejne komentarze uderzające w nią lub jej bliskich.

Po tej rozmowie – jak twierdzi artystka – sytuacja uległa zmianie. Dziennikarz miał wycofać się z ataków, a ich relacja nabrała bardziej zdystansowanego charakteru. Steczkowska podkreśliła jednak, że od tamtej pory nie przyjmuje zaproszeń do programu.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Żurnalista (@zurnalistapl)

Tagi


Popularne newsy

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu
NEWS

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma
NEWS

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu
NEWS

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”
NEWS

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”
NEWS

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”
NEWS

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena
NEWS

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

Polecane

CGM
Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Pr ...

"Mam ogromną nadzieję, że ta głupia sprawa zakończy się szybciej, niż się zaczęła"

7 godzin temu

CGM
Doda odpowiada na zarzuty Edwarda Miszczaka o nielojalność. „Artyści nie pracują na etacie, nie mają umowy z telewizjami i mają wolność artystyczną”

Doda odpowiada na zarzuty Edwarda Miszczaka o nielojalność. „Art ...

"To jest starszy człowiek, ja się nie kłócę ze starszymi ludźmi”

7 godzin temu

CGM
DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i preorder „Ładuj działa Mixtape”

DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i p ...

Klasyczny hip-hop w nowej odsłonie

9 godzin temu

CGM
Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas A ...

"Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze"

10 godzin temu

CGM
Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów

Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami ...

Dominacja w streamingu

12 godzin temu

CGM
Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się kolejnej nieruchomości

Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się ...

To już czwarta sprzedaż nieruchomości Ye

14 godzin temu