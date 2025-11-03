Szukaj
Justin Bieber zapowiada nową muzykę i przyznaje: „Czuję się cholernie bezbronny”

"Czy straciłem swoją charyzmę?"

2025.11.03

Justin Bieber zapowiada nową muzykę i przyznaje: „Czuję się cholernie bezbronny”

Justin Bieber powrócił z nową energią i szczerością. Artysta zaprezentował fragmenty niepublikowanej muzyki podczas transmisji na żywo, przy okazji otwierając się przed fanami na temat swojej wrażliwości i presji, jaka towarzyszy byciu w centrum uwagi.

Justin Bieber pokazuje kulisy pracy w studiu

Od kilku dni Justin Bieber regularnie streamuje na platformie Twitch, gdzie pokazuje fanom fragmenty swojego codziennego życia – od gry w koszykówkę, przez spotkania z przyjaciółmi, aż po sesje nagraniowe w studiu. W trakcie transmisji fani mieli okazję usłyszeć urywki nowych utworów, w tym podkłady instrumentalne i freestyle, w którym Bieber improwizował teksty.

Podczas streamu artysta przyznał, że dzielenie się tak prywatnymi momentami nie jest dla niego łatwe:

„Bycie na Twitchu to bycie cholernie bezbronnym, bo ludzie, którzy czują się źle sami ze sobą, projektują to na innych i piszą naprawdę podłe rzeczy” – powiedział Bieber. – „Już samo wystawienie się na ocenę jest trudne, a potem jeszcze trzeba to wszystko czytać.”

„Czy straciłem swoją charyzmę?”

Bieber wspomniał też o jednej z negatywnych opinii, którą przeczytał po powrocie z gry w koszykówkę:

„Ktoś napisał: 'Justin już nigdy nie będzie tak pełen energii jak kiedyś. Stracił swoją charyzmę.’ Pomyślałem: co? Przecież po prostu jestem zmęczony po meczu!”

Artysta dodał, że mimo milionów pozytywnych komentarzy, jeden negatywny potrafi zniszczyć cały nastrój:

„Zaczynasz się zastanawiać – czy naprawdę coś straciłem? Mam przecież w sobie radość życia… To frustrujące, gdy jeden komentarz potrafi przebić się przez tysiące miłych słów.”

Powrót Justina Biebera na scenę

Po dłuższej przerwie Justin Bieber powraca w wielkim stylu. W kwietniu 2025 roku ma wystąpić jako główna gwiazda festiwalu Coachella, gdzie za dwa koncerty zgarnie łącznie aż 10 milionów dolarów.

Będzie to jego pierwszy występ w USA od czasu trasy „Justice World Tour” w 2022 roku. Ostatni koncert Biebera odbył się w lipcu 2024 roku w Mumbaju, podczas prywatnego przyjęcia przedślubnego syna najbogatszego człowieka w Azji – również za 10 milionów dolarów honorarium.

Nowe albumy i współprace

Latem 2024 roku Bieber niespodziewanie wydał album „Swag”, a w październiku pojawiła się jego kontynuacja – „Swag II”. Choć recenzje były mieszane, krytycy przyznali, że wśród dwóch części znajduje się wiele mocnych momentów.

W międzyczasie Ed Sheeran ujawnił, że jego utwór „Camera” pierwotnie miał być duetem z Bieberem.

