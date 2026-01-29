Justin Bieber wraca na scenę. Gwiazdor wystąpi podczas Grammy 2026

fot. mat. pras.

Justin Bieber przygotowuje się do wielkiego powrotu na scenę podczas tegorocznej gali Grammy Awards. Artysta, który został nominowany w czterech kategoriach, wystąpi również jako wykonawca podczas ceremonii.

To będzie jego pierwszy duży występ od kilku lat, a fani mogą spodziewać się niezapomnianego show.

Pierwszy wielki występ od czasu przerwy w trasie

W ostatnich latach Justin Bieber występował jedynie na prywatnych koncertach i gościnnie pojawiał się u boku SZA. Nie miał jednak dużego występu od momentu przerwania trasy Justice World Tour w 2022 roku, po zdiagnozowaniu u niego zespołu Ramsaya Hunta typu 2.

Powrót na scenę Grammy to dla niego okazja do przypomnienia fanom swoich umiejętności scenicznych i energii koncertowej.

Lista gwiazd na Grammy 2026

Justin Bieber dołączy do innych wykonawców, którzy wystąpią podczas największej nocy muzyki:

Addison Rae

Alex Warren

Clipse

KATSEYE

Leon Thomas

Lola Young

Olivia Dean

Pharrell Williams

Sabrina Carpenter

SOMBR

The Marías

Fani mogą liczyć na wielkie muzyczne widowisko pełne emocji i wyjątkowych momentów scenicznych.

Nominacje i Grammy w karierze Justina

Justin Bieber został nominowany w czterech kategoriach:

Best R&B Performance

Best Pop Solo Performance

Best Pop Vocal Album

Album of the Year

Dotychczas Bieber zgromadził już 27 nominacji do Grammy, jednak zwyciężył jedynie dwukrotnie, ostatni raz w 2021 roku.

Powrót na scenę Grammy pokazuje, że jego kariera koncertowa wciąż trwa i Justin nie zamierza rezygnować z występów na żywo.