Justin Bieber wraca na scenę. Gwiazdor wystąpi podczas Grammy 2026

fot. mat. pras.
Justin Bieber przygotowuje się do wielkiego powrotu na scenę podczas tegorocznej gali Grammy Awards. Artysta, który został nominowany w czterech kategoriach, wystąpi również jako wykonawca podczas ceremonii.
To będzie jego pierwszy duży występ od kilku lat, a fani mogą spodziewać się niezapomnianego show.
Pierwszy wielki występ od czasu przerwy w trasie
W ostatnich latach Justin Bieber występował jedynie na prywatnych koncertach i gościnnie pojawiał się u boku SZA. Nie miał jednak dużego występu od momentu przerwania trasy Justice World Tour w 2022 roku, po zdiagnozowaniu u niego zespołu Ramsaya Hunta typu 2.
Powrót na scenę Grammy to dla niego okazja do przypomnienia fanom swoich umiejętności scenicznych i energii koncertowej.
Lista gwiazd na Grammy 2026
Justin Bieber dołączy do innych wykonawców, którzy wystąpią podczas największej nocy muzyki:
-
Addison Rae
-
Alex Warren
-
Clipse
-
KATSEYE
-
Leon Thomas
-
Lola Young
-
Olivia Dean
-
Pharrell Williams
-
Sabrina Carpenter
-
SOMBR
-
The Marías
Fani mogą liczyć na wielkie muzyczne widowisko pełne emocji i wyjątkowych momentów scenicznych.
Nominacje i Grammy w karierze Justina
Justin Bieber został nominowany w czterech kategoriach:
-
Best R&B Performance
-
Best Pop Solo Performance
-
Best Pop Vocal Album
-
Album of the Year
Dotychczas Bieber zgromadził już 27 nominacji do Grammy, jednak zwyciężył jedynie dwukrotnie, ostatni raz w 2021 roku.
Powrót na scenę Grammy pokazuje, że jego kariera koncertowa wciąż trwa i Justin nie zamierza rezygnować z występów na żywo.