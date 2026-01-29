CGM

Justin Bieber wraca na scenę. Gwiazdor wystąpi podczas Grammy 2026

Pierwszy wielki występ od czasu przerwy w trasie

2026.01.29

opublikował:

Justin Bieber wraca na scenę. Gwiazdor wystąpi podczas Grammy 2026

fot. mat. pras.

Justin Bieber przygotowuje się do wielkiego powrotu na scenę podczas tegorocznej gali Grammy Awards. Artysta, który został nominowany w czterech kategoriach, wystąpi również jako wykonawca podczas ceremonii.

To będzie jego pierwszy duży występ od kilku lat, a fani mogą spodziewać się niezapomnianego show.

Pierwszy wielki występ od czasu przerwy w trasie

W ostatnich latach Justin Bieber występował jedynie na prywatnych koncertach i gościnnie pojawiał się u boku SZA. Nie miał jednak dużego występu od momentu przerwania trasy Justice World Tour w 2022 roku, po zdiagnozowaniu u niego zespołu Ramsaya Hunta typu 2.

Powrót na scenę Grammy to dla niego okazja do przypomnienia fanom swoich umiejętności scenicznych i energii koncertowej.

Lista gwiazd na Grammy 2026

Justin Bieber dołączy do innych wykonawców, którzy wystąpią podczas największej nocy muzyki:

  • Addison Rae

  • Alex Warren

  • Clipse

  • KATSEYE

  • Leon Thomas

  • Lola Young

  • Olivia Dean

  • Pharrell Williams

  • Sabrina Carpenter

  • SOMBR

  • The Marías

Fani mogą liczyć na wielkie muzyczne widowisko pełne emocji i wyjątkowych momentów scenicznych.

Nominacje i Grammy w karierze Justina

Justin Bieber został nominowany w czterech kategoriach:

  • Best R&B Performance

  • Best Pop Solo Performance

  • Best Pop Vocal Album

  • Album of the Year

Dotychczas Bieber zgromadził już 27 nominacji do Grammy, jednak zwyciężył jedynie dwukrotnie, ostatni raz w 2021 roku.

Powrót na scenę Grammy pokazuje, że jego kariera koncertowa wciąż trwa i Justin nie zamierza rezygnować z występów na żywo.

Tagi


Popularne newsy

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.
NEWS

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show
NEWS

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów
NEWS

DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026
NEWS

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”
NEWS

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”

Polecane

CGM
A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

Artysta wskazał kilka kwestii, które jego zdaniem wymagają pilnych zmian w mieście

25 minut temu

CGM
Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat”

Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsc ...

Od lat jednym z kluczowych obszarów działalności Tribbsa jest Eurowizja

36 minut temu

CGM
Ray J: „Prawie umarłem” podczas hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

Ray J: „Prawie umarłem” podczas hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

„2027 na pewno będzie dla mnie końcem. Tak mówią”

40 minut temu

CGM
Chappell Roan wzywa do dzielenia się bogactwem

Chappell Roan wzywa do dzielenia się bogactwem

"Nie wiem, co innego oznacza harmonia, jeśli nie dawanie”

1 godzinę temu

CGM
Bruce Springsteen wydaje protest song przeciwko ICE – „Streets of Minneapolis”

Bruce Springsteen wydaje protest song przeciwko ICE – „Streets o ...

"Napisałem tę piosenkę w odpowiedzi na terror państwowy"

1 godzinę temu

CGM
Rosé z BLACKPINK zalała się łzami po pytaniu o życie miłosne

Rosé z BLACKPINK zalała się łzami po pytaniu o życie miłosne

„K-popowe gwiazdy też są ludźmi”

2 godziny temu