Jungle prezentują nowy singiel „Someday, Somewhere”. „Jest w nim trochę późnoletniego optymizmu”

Foto: Mason Rose

Jungle powracają z nową muzyką. Brytyjski zespół, zdobywcy BRIT Award i jedna z najważniejszych współczesnych grup koncertowych, zaprezentował singiel „Someday, Somewhere”, który zapowiada nadchodzący album „Sunshine”. Płyta ukaże się 14 sierpnia, a w ramach światowej trasy koncertowej Jungle wystąpią w Polsce – 10 listopada zagrają koncert w Atlas Arenie w Łodzi.

Jungle wydają nowy singiel „Someday, Somewhere”

„Someday, Somewhere” to trzeci utwór promujący album „Sunshine”, po wcześniej wydanych singlach „Carry On” oraz „The Wave”. Nowa kompozycja zachowuje charakterystyczne brzmienie Jungle – łączy taneczne rytmy, soulowy wokal oraz elegancką elektronikę.

Piosenka miała swoją premierę jako Radio 1’s Hottest Record i przynosi słuchaczom typową dla zespołu atmosferę lekkości, optymizmu oraz muzycznej ucieczki. Za wokal odpowiada Lydia Kitto, która od 2024 roku jest pełnoprawną członkinią zespołu.

– „Someday, Somewhere” opowiada o trzymaniu się przekonania, że coś lepszego jeszcze nadejdzie. Jest w tym trochę późnoletniego optymizmu Jungle, trochę tęsknoty i trochę ucieczki – podkreślają muzycy.

Fragment utworu został po raz pierwszy zaprezentowany podczas niespodziewanego DJ seta Toma McFarlanda w paryskim klubie Bus Palladium.

Album „Sunshine” ukaże się w sierpniu

Nowy album Jungle zatytułowany „Sunshine” trafi do sprzedaży 14 sierpnia. Wydawnictwo będzie dostępne między innymi na winylu oraz CD w kilku specjalnych wersjach kolekcjonerskich.

Płyta ma być kolejnym etapem rozwoju zespołu, który od lat łączy elementy disco, soulu, hip-hopu oraz elektroniki. Jungle słyną nie tylko z muzyki, ale także z niezwykle dopracowanych teledysków, choreografii i widowiskowych koncertów.

Jungle zagrają w Polsce. Koncert w Atlas Arenie

Światowa trasa promująca album „Sunshine” rozpocznie się we wrześniu i obejmie Amerykę Północną, Europę, Wielką Brytanię, Australię oraz Amerykę Łacińską.

Polski koncert odbędzie się:

Jungle – 10 listopada 2026 roku

Atlas Arena, Łódź

W europejskiej części trasy zespół odwiedzi również między innymi Lizbonę, Madryt, Barcelonę, Paryż, Brukselę, Amsterdam, Berlin, Wiedeń oraz Mediolan.

Jungle – kariera pełna światowych sukcesów

Jungle powstali w Londynie w 2013 roku z inicjatywy Toma McFarlanda i J Lloyda. Debiutancki album zatytułowany „Jungle” odniósł sukces, trafiając do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy sprzedaży.

Kolejne płyty – „For Ever” (2018), „Loving In Stereo” (2021) oraz „Volcano” (2023) – ugruntowały pozycję grupy na światowej scenie muzycznej. Szczególnym sukcesem okazał się utwór „Back On 74”, który zdobył platynowy status w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W ostatnich latach Jungle wyprzedawali największe koncertowe obiekty na świecie, występowali między innymi na festiwalu Coachella oraz jako headlinerzy All Points East. Ich muzyka zgromadziła już ponad 4 miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych.

Nowy singiel „Someday, Somewhere” oraz album „Sunshine” mają być kolejnym krokiem w karierze zespołu, który konsekwentnie buduje swoją pozycję jednej z najważniejszych formacji współczesnej muzyki alternatywnej i tanecznej.