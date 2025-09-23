Szukaj
Julia Żugaj wcieli się w Bambi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Julia Żugaj w nowej odsłonie scenicznej

2025.09.23

Julia Żugaj wystąpi w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wokalistka wcieli się w postać Bambi i zaśpiewa jej popularny kawałek. To wyjątkowe wyzwanie dla Julii, która na co dzień tworzy muzykę w innym stylu.

Julia Żugaj o swojej roli jako Bambi

Artystka przyznała, że losowanie roli Bambi było dla niej sporym zaskoczeniem. Choć nie zna osobiście raperki, podejmuje wyzwanie z pełnym zaangażowaniem. W rozmowach podkreśla, że udział w programie to dla niej szansa na zaprezentowanie wszechstronności wokalnej i scenicznej.

Kiedy oglądać Julię Żugaj w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

Odcinek z udziałem Julii Żugaj zostanie wyemitowany 26 września na antenie Polsatu. Program można oglądać tradycyjnie w piątki o godzinie 19:55. To jedna z najbardziej wyczekiwanych metamorfoz w tej edycji.

