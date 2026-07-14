Julia Wieniawa odchodzi z „Mam Talent”? Pojawiły się doniesienia o możliwym transferze do innej stacji

Fot: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Julia Wieniawa ma zrezygnować z roli jurorki programu „Mam Talent”. Takie informacje podał Pudelek, powołując się na swoje źródła. Według nieoficjalnych doniesień aktorka i wokalistka nie pojawi się w kolejnej edycji talent show TVN. Jej menadżerka nie potwierdziła tych informacji, ale również im nie zaprzeczyła.

Julia Wieniawa ma zakończyć współpracę z „Mam Talent”

Julia Wieniawa dołączyła do jury programu „Mam Talent” w 2024 roku. Na planie zasiadała obok Agnieszki Chylińskiej, Marcina Prokopa i Agustina Egurroli. Według medialnych ustaleń celebrytka zdecydowała się zakończyć współpracę z formatem przed kolejną edycją.

Nie są znane oficjalne powody tej decyzji. W kuluarach pojawiają się jednak spekulacje, że za odejściem może stać propozycja współpracy z konkurencyjną stacją telewizyjną.

Menadżerka Julii Wieniawy komentuje

O komentarz została poproszona menadżerka artystki, Marta Wieniawa. Nie ujawniła szczegółów dotyczących planów swojej córki.

– Nic nie mogę mówić o planach Julii na najbliższe miesiące. Trwają rozmowy – przekazała.

Zapytana o doniesienia dotyczące odejścia z „Mam Talent”, odpowiedziała, że szczegóły współpracy ze stacją objęte są klauzulą poufności.

Transfer do Polsatu?

Choć na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, media spekulują, że Julia Wieniawa może związać się z konkurencyjną stacją. W ostatnich miesiącach artystka kilkukrotnie pojawiała się w projektach Polsatu, m.in. podczas finału programu „Taniec z Gwiazdami” oraz festiwalu w Sopocie. To właśnie dlatego pojawiły się przypuszczenia, że może przygotowywać się do nowego telewizyjnego projektu.

Na ten moment ani Julia Wieniawa, ani przedstawiciele TVN nie wydali oficjalnego oświadczenia w sprawie przyszłości jurorki w programie „Mam Talent”.