CGM

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Równolegle z premierą filmu swoją premierę miał utwór „Chcę więcej”

2026.01.30

opublikował:

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Foto: Kino Świat

Julia Wieniawa po raz kolejny udowadnia, że z powodzeniem łączy karierę aktorską z muzyczną. Dziś do kin trafia film „Chcę więcej”, a wraz z nim do sieci trafił utwór promujący produkcję, nagrany w duecie z Maciejem Musiałowskim, partnerem aktorki z planu filmowego.

Kaeyra o Krzyśku Zalewski: „On jest bardzo dobry” #Kaeyra #cgm #1na1 #ArturRawicz #KrzysiekZalewski

♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

Film „Chcę więcej” – o czym opowiada nowa produkcja?

„Chcę więcej” to historia młodych ludzi, którzy wplątują się w niebezpieczny świat cyberprzestępczości. Głównym bohaterem jest Marcin, pozornie pewny siebie lider, który w rzeczywistości zmaga się z zagubieniem i presją dorosłości. Wraz z Hanią oraz grupą przyjaciół decyduje się na ryzykowne działania w sieci, które szybko zaczynają przynosić ogromne pieniądze.

Z czasem jednak pierwotne cele tracą znaczenie. Marcin coraz bardziej uzależnia się od adrenaliny, kontroli i iluzji sukcesu. Miłość, przyjaźń i lojalność zostają wystawione na ciężką próbę, a bohater zaczyna tracić to, co dla niego najważniejsze.

Gwiazdorska obsada i uznany reżyser

W obsadzie filmu „Chcę więcej” znaleźli się m.in. Julia Wieniawa, Maciej Musiałowski, Piotr Stramowski, Jan Frycz, Sebastian Dela oraz Jarosław Boberek. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Damian Matyasik, twórca nagradzanego krótkometrażowego filmu „Mama umiera w sobotę”, który zdobył dziesiątki nagród na międzynarodowych festiwalach.

Dystrybutorem filmu jest Kino Świat, a pierwszy zwiastun produkcji już zapowiada intensywną opowieść o młodości, ambicjach i konsekwencjach podejmowanych decyzji.

Singiel „Chcę więcej” – w duecie Wieniawa i Musiałowski

Równolegle z premierą filmu swoją premierę miał utwór „Chcę więcej”, który promuje produkcję. W piosence obok Julii Wieniawy usłyszymy Macieja Musiałowskiego. Artyści są autorami zarówno tekstu, jak i muzyki.

Przy kompozycji współpracował z nimi Aleksander Krzyżanowski, natomiast za miks odpowiada Piotr Przebora.

Tagi


Popularne newsy

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.
NEWS

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”
NEWS

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show
NEWS

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

Spotify i trzy największe wytwórnie pozywają Anna’s Archive. Pozew opiewa na astronomiczne 13 bilionów dolarów
NEWS

Spotify i trzy największe wytwórnie pozywają Anna’s Archive. Pozew opiewa na astronomiczne 13 bilionów dolarów

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku
NEWS

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley
NEWS

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę
NEWS

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

Polecane

CGM
Sharon Osbourne rozważa powrót OzzFestu – festiwal może wrócić już w przyszłym roku

Sharon Osbourne rozważa powrót OzzFestu – festiwal może wrócić j ...

Sharon stworzyła OzzFest razem z mężem 30 lat temu

8 minut temu

CGM
Lily Allen wydaje fizyczne wersje „West End Girl” – dołączą do nich limitowanego butt pluga

Lily Allen wydaje fizyczne wersje „West End Girl” – dołączą do n ...

"Produkt wyłącznie do przechowywania danych"

16 minut temu

CGM
Ellie Goulding pręży ciążowy brzuch i chwali się rozwodowym albumem: „Nawet mój były mąż go uwielbia”

Ellie Goulding pręży ciążowy brzuch i chwali się rozwodowym albumem: „ ...

„Rozwodowy album” pełen emocji

1 godzinę temu

CGM
Reprezentant Polski na Eurowizję 2026 zostanie ogłoszony w… „Pytaniu na Śniadanie”?

Reprezentant Polski na Eurowizję 2026 zostanie ogłoszony w… „Pytaniu n ...

„Podejście TVP do tegorocznych preselekcji jest żenujące"

1 godzinę temu

CGM
Bedoes zamówił personalizowane paski dla siebie i swojej narzeczonej. Legendarna firma tworzy dla Madonny, Posta Malone czy Lil Wayne’a

Bedoes zamówił personalizowane paski dla siebie i swojej narzeczonej. ...

Bedoes osobiście odwiedził legendarną manufakturę

1 godzinę temu

CGM
Skolim zabrał głos po ataku na 12-latkę podczas koncertu w Lublinie: „Sytuacja okrutna i skandaliczna”

Skolim zabrał głos po ataku na 12-latkę podczas koncertu w Lublinie: & ...

Sprawą zajmuje się policja

2 godziny temu