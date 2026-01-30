Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Foto: Kino Świat

Julia Wieniawa po raz kolejny udowadnia, że z powodzeniem łączy karierę aktorską z muzyczną. Dziś do kin trafia film „Chcę więcej”, a wraz z nim do sieci trafił utwór promujący produkcję, nagrany w duecie z Maciejem Musiałowskim, partnerem aktorki z planu filmowego.

