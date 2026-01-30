Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Foto: Kino Świat
Julia Wieniawa po raz kolejny udowadnia, że z powodzeniem łączy karierę aktorską z muzyczną. Dziś do kin trafia film „Chcę więcej”, a wraz z nim do sieci trafił utwór promujący produkcję, nagrany w duecie z Maciejem Musiałowskim, partnerem aktorki z planu filmowego.
Film „Chcę więcej” – o czym opowiada nowa produkcja?
„Chcę więcej” to historia młodych ludzi, którzy wplątują się w niebezpieczny świat cyberprzestępczości. Głównym bohaterem jest Marcin, pozornie pewny siebie lider, który w rzeczywistości zmaga się z zagubieniem i presją dorosłości. Wraz z Hanią oraz grupą przyjaciół decyduje się na ryzykowne działania w sieci, które szybko zaczynają przynosić ogromne pieniądze.
Z czasem jednak pierwotne cele tracą znaczenie. Marcin coraz bardziej uzależnia się od adrenaliny, kontroli i iluzji sukcesu. Miłość, przyjaźń i lojalność zostają wystawione na ciężką próbę, a bohater zaczyna tracić to, co dla niego najważniejsze.
Gwiazdorska obsada i uznany reżyser
W obsadzie filmu „Chcę więcej” znaleźli się m.in. Julia Wieniawa, Maciej Musiałowski, Piotr Stramowski, Jan Frycz, Sebastian Dela oraz Jarosław Boberek. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Damian Matyasik, twórca nagradzanego krótkometrażowego filmu „Mama umiera w sobotę”, który zdobył dziesiątki nagród na międzynarodowych festiwalach.
Dystrybutorem filmu jest Kino Świat, a pierwszy zwiastun produkcji już zapowiada intensywną opowieść o młodości, ambicjach i konsekwencjach podejmowanych decyzji.
Singiel „Chcę więcej” – w duecie Wieniawa i Musiałowski
Równolegle z premierą filmu swoją premierę miał utwór „Chcę więcej”, który promuje produkcję. W piosence obok Julii Wieniawy usłyszymy Macieja Musiałowskiego. Artyści są autorami zarówno tekstu, jak i muzyki.
Przy kompozycji współpracował z nimi Aleksander Krzyżanowski, natomiast za miks odpowiada Piotr Przebora.